羅維銘 3100英里的約定 - DAY 3 - 210.1904英里

想要成就一件偉大的事情，最重要的就是這三個字：「平常心」。

比賽來到第三天，紐約又是一個超棒的天氣，羅維銘也繼續維持自己的步調，一天完跑一個百K。

在這種多日賽裡面，一天健康的完跑，比起一天到底跑了多少更重要。連三日百K，在我們這種平凡人眼中已經是超級不可思議的事情，但想想這是一個五十二天的比賽，三天，才只是開始的開始，後面的路還很長。

台灣人當然要喝珍奶來給自己補充滿滿的能量！

第三日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 75.1856英里 (120.9994 km)

2. Vasu Duzhiy 68.0512英里 (109.5177 km)

3. 羅維銘 62.5632英里 (100.6857 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin 62.0144英里 (99.8024 km)

5. Takasumi Senoo 60.3680英里 (97.1528 km)

6. Harita Davies 59.8192英里 (96.2696 km)

7. Stutisheel Lebedev 59.2704英里 (95.3872 km)

截至第三日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 237.6304英里 (382.4288 km)

2. Vasu Duzhiy 228.8496英里 (368.2976 km)

3. 羅維銘 210.1904英里 (338.2685 km)

4. Harita Davies 195.9216英里 (315.3051 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 191.5312英里 (308.5386 km)

6. Stutisheel Lebedev 187.1408英里 (301.1754 km)

7. Takasumi Senoo 184.3968英里 (296.7577 km)

特別感謝主辦大會與百駿跑團Renny提供圖文資訊

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