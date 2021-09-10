快訊

急速增強！璨樹48小時從熱帶低壓變5級強颱 史上僅5例

政大畢業笑妻學歷低、搭的公車沒他去的機場多 判離！

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 3 - 210.1904英里

運動筆記 / 曾令明

想要成就一件偉大的事情，最重要的就是這三個字：「平常心」。

比賽來到第三天，紐約又是一個超棒的天氣，羅維銘也繼續維持自己的步調，一天完跑一個百K。

在這種多日賽裡面，一天健康的完跑，比起一天到底跑了多少更重要。連三日百K，在我們這種平凡人眼中已經是超級不可思議的事情，但想想這是一個五十二天的比賽，三天，才只是開始的開始，後面的路還很長。

　　

台灣人當然要喝珍奶來給自己補充滿滿的能量！

第三日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　75.1856英里　(120.9994 km)

2. Vasu Duzhiy　68.0512英里　(109.5177 km)

3. 羅維銘 62.5632英里　(100.6857 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin　62.0144英里　(99.8024 km)

5. Takasumi Senoo　60.3680英里　(97.1528 km)

6. Harita Davies　59.8192英里　(96.2696 km)

7. Stutisheel Lebedev　59.2704英里　(95.3872 km)

截至第三日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　237.6304英里　(382.4288 km)

2. Vasu Duzhiy　228.8496英里　(368.2976 km)

3. 羅維銘　210.1904英里　(338.2685 km)

4. Harita Davies　195.9216英里　(315.3051 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 191.5312英里　(308.5386 km)

6. Stutisheel Lebedev 187.1408英里　(301.1754 km)

7. Takasumi Senoo　184.3968英里　(296.7577 km)

特別感謝主辦大會與百駿跑團Renny提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey 

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/ 

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

相關新聞

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 4 - 273.3024英里

「千里之行，始於足下。」就是這場比賽最真實的寫照。 四天過去，羅維銘已經跑了273英里，相當於440公里，已經比整個台灣島從南到北的長度還要長。我們一天又一天看著標題的變化，相信會有一天，數字將

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 3 - 210.1904英里

想要成就一件偉大的事情，最重要的就是這三個字：「平常心」。 比賽來到第三天，紐約又是一個超棒的天氣，羅維銘也繼續維持自己的步調，一天完跑一個百K。 在這種多日賽裡面，一天健康的完跑，比起一

跑步知識／膽固醇多少才OK？血脂肪最基礎介紹

圖/照護線上 2021 年 9 月 2 日 星期四 文/ 白映俞 醫師 畢業後鍾華成為職場新鮮人，進公司前先做了個體檢。雖然身高、體重等狀況都還好，鍾華卻注意到在血脂組成的部分報告出現了紅字。

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 2 - 147.6272英里

在清晨溫暖的陽光中出發 昨天第一日的比賽，大家都很興奮，再加上紐約的好天氣，羅維銘也比預期的多跑了一點。當然第一天多跑不是壞事，爭取到額外的里程數會給自己帶來更好的信心，不過接下來的賽程，就要好好回

跑步知識／「甜甜圈」的正確吃法

時序進入九月，跑者的賽季快要開始了，大家應該很想念在田徑場吃甜甜圈的日子吧！最近，跑步教練們漸漸開始恢復實體跑步課程，各田徑場也可望慢慢對外開放，我們在田徑場吃課表、跑間歇，一圈又一圈爆汗又喘到不行的

跑步賽事中最美好的終點線 你最喜歡哪一條呢？

無論你是初馬跑者或者是百馬跑者，沒有比通過終點線更令人興奮的感覺了，無論你的跑步目標是什麼，就一起來看看那些跑步比賽中，我們都嚮往的終點線。 波士頓馬拉松（美國） 圖/路透社 如

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。