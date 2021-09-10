羅維銘 3100英里的約定 - DAY 4 - 273.3024英里

「千里之行，始於足下。」就是這場比賽最真實的寫照。

四天過去，羅維銘已經跑了273英里，相當於440公里，已經比整個台灣島從南到北的長度還要長。我們一天又一天看著標題的變化，相信會有一天，數字將變為3100英里。多麼不可思議的距離！但它真的就是在我們眼前一小步一小步累積出來的。看他們這樣為了自我的追尋堅定地奔跑著，我們又還有什麼真心想做的事情，不能勇敢地跨出那第一步？

今天紐約的天氣很熱，對選手有一定的考驗，而更大的考驗，是明天可能會變天下雨了。

天上的太陽很殘酷，但地上的太陽暖暖的讓人會心一笑。

羅維銘持續完成一天一個百K。

第四日的賽程，七位選手依照自己的步調穩定發揮，本日的排名與總成績排名完全一致。

單日成績如下：

1. Andrea Marcato 67.5024英里 (108.6345 km)

2. Vasu Duzhiy 64.7584英里 (104.2165 km)

3. 羅維銘 63.1120英里 (101.5689 km)

4. Harita Davies 60.3680英里 (97.1528 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 59.2704英里 (95.3864 km)

6. Takasumi Senoo 58.1728英里 (93.6200 km)7. Stutisheel Lebedev 47.7456英里 (76.8390 km)

截至第四日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 305.1328英里 (491.0633 km)

2. Vasu Duzhiy 293.6080英里 (472.5161 km)

3. 羅維銘 273.3024英里 (439.8374 km)

4. Harita Davies 256.2896英里 (412.4581 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 250.8016英里 (403.6260 km)

6. akasumi Senoo 242.5690英里 (390.3777 km)

7. Stutisheel Lebedev 234.8864英里 (378.0124 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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