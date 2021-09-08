緊急狀態延長 2021東京馬拉松確定取消！
日本政府東京宣布緊急狀態延長，主辦單位昨天（9/6）決定 2021 東京馬拉松取消！
東京奧運與帕運皆圓滿落幕，然而日本東京都政府宣布因為疫情，緊急狀態延長，而主辦單位在昨天（9/6）確定了 2021 東京馬拉松取消！2021 年東京馬拉松是否能夠舉辦的指導方針為：「如果賽事舉辦前 1 個月發佈緊急聲明，當地政府要求不能舉辦活動，則會取消」，而原訂 12 日到期的緊急狀態，目前再度延長 2~3 週，而預計比賽日一個月前的 9/17 將會在緊急狀態中，因此 2021 年的比賽將無法舉行。原訂 2021 年 3 月 7 日舉行的東京馬，因為疫情延期到 10 月 17 日，並且在今年 6 月宣布不開放海外跑者，現在再次因為疫情取消，將延至 2022/3/6 再舉辦！不曉得明年是否有機會去日本跑一波，不過在此之前，台灣跑友們可能要先關注的是，今年台北馬是否辦得成（淚）。
你想報名嗎？或者該問：會辦嗎？（出處：運動筆記FB粉專）參考資料：スポニチ
＊六大馬賽事，盡在運動筆記
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