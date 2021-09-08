跑步賽事中最美好的終點線 你最喜歡哪一條呢？

無論你是初馬跑者或者是百馬跑者，沒有比通過終點線更令人興奮的感覺了，無論你的跑步目標是什麼，就一起來看看那些跑步比賽中，我們都嚮往的終點線。

波士頓馬拉松（美國）

圖/路透社

如果說要選擇一條最美好的終點，絕對不能將波士頓馬拉松排除在外，這個擁有百年歷史的馬拉松，更被譽為「素人奧運殿堂」，是不少跑者們追求的目標。雖然近年成績不斷向下，讓許多人為了達標 BQ 付出相當大的努力，或許也正是得來不易，在你距離終點 500m ，周圍的觀眾、波士頓跑迷們對你放聲歡呼、尖叫，肯定讓許多參加過波士頓馬拉松的選手印象深刻。

Ultra de Trail 勃朗峰（法國）

圖/ UTMB 官方

近期剛結束的 UTMB 賽事，想必讓許多人日以繼夜的追蹤選手們的動態，UTMB 是歐洲最大的跑步比賽之一，期難度也是受到許多跑者公認的「地獄級」，總爬升超過 9,600m 從法國橫跨義大利與瑞士。這條終點線位在霞慕尼的中心地帶，四周環繞著阿爾卑斯山如畫般的夢幻景色，在跑完總長 166 公里的賽道後，跑者將從山上下到村子中，當他們穿過狹窄的鵝卵石街道奔向終點的同時，周圍將會聽到人群巨大轟鳴的歡呼聲。

奧林匹克馬拉松

東京奧運馬拉松在日本北海道札幌舉行。 路透社

做為奧運壓軸項目的馬拉松，在今年東京體育館不開放民眾入場，但卻止不住人們前往札幌的街邊來觀賞這場精彩的壓軸賽事。而當選手們贏下奧運馬拉松比賽時的真摯情感也是獨一無二的時刻。

環灣 30 公里（加拿大）

圖/Maxine Gravina

這場加拿大環海灣公路賽出現的時間比波士頓馬拉松更早，它於 1894 年開始舉辦是北美最古老的長距離比賽，同時它也非正規馬拉松賽制，賽道長僅有 30 公里。最早由《先驅報》及一位雪茄店老闆發起並贊助舉辦了第一屆賽事，這場比賽不僅考驗了長跑選手的長距離能力，同時也是一場賭局讓賭客下注。 終點將跑進冰上曲棍球場中完成比賽，而跑者的家人將做在場館內觀看跑者們成功通過終點！

墨爾本馬拉松（澳大利亞）

圖/Melbourne Marathon Running Festival

與加拿大環灣賽類似，墨爾本馬拉松的終點將在世界十大最大體育場之一的墨爾本板球場（MCG）完成，MCG 可容納將近 100,000 名觀眾 ，是 AFL 總決賽和澳大利亞板球隊的主場，跑者在墨爾本的街道跑完 41 公里後進入 MCG 繞行一圈在場內完成馬拉松。

長城馬拉松（中國）

圖/Albatros Adventure Marathons

中國長城馬拉松，絕對是具代表性、特色的一場馬拉松，跑在歷史遺跡上，欣賞壯闊的美景。然而，這場馬拉松可不是單純的馬拉松，賽道結合了長城，所以跑者會需要進行登階，強度也將比一般馬拉松稍強。在最後的極限 3 公里挑戰中，當你從城牆到達終點時，觀眾將會為您歡呼。

Comrades Ultra Marathon（南非）

圖/Anesh Debiky/Gallo Images

這場馬拉松是南非一項點對點的 90 公里超級馬拉松，它源自於一位一戰老兵 Vic Chapman 的想法，為了紀念在一戰中陣亡的東非士兵們而舉辦的賽事，也是現今歷史久遠、規模最大的超級馬拉松賽事。比賽限時 12 個小時內完成，相當具有挑戰性，根據調查約有 50％ 的跑者是在最後一小時內通過終點，將近高達 20% 跑者無法完成比賽。還有一個非常有趣的是當你完成過 10 場比賽，你將會獲得一張綠色號碼布，作為永久使用！上述的比賽，是運動雜誌 Running Magazine 所挑選出有著最美好的終點線的比賽，那麼台灣的跑友們，你們跑過最讓你最印象深刻的終點線的是哪一場比賽呢？歡迎在下方貼照片留言與我分享唷。

責任編輯：Ian

文章來源：Running Magazine

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