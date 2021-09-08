羅維銘 3100英里的約定 - DAY 2 - 147.6272英里

在清晨溫暖的陽光中出發

昨天第一日的比賽，大家都很興奮，再加上紐約的好天氣，羅維銘也比預期的多跑了一點。當然第一天多跑不是壞事，爭取到額外的里程數會給自己帶來更好的信心，不過接下來的賽程，就要好好回復到自己最習慣的節奏和狀態，才能持之以恆了。

「真武精誠」

外國人 從跑者到攝影師 最感驚奇的就是羅維銘腳上的這雙母子鱷魚Y拖

烈日當中還是要不停奔跑 跑者沒有選擇天氣的權力

熱情的紐約僑胞加油團絕對是支持羅維銘的最大助力 謝謝你們！

今日的大會影片算是羅維銘的特輯，在他身邊擔任陪跑翻譯的是紐約「百駿跑團」團長Renny。

超馬跑者的精神就像一朵小花 也許渺小 也許不起眼 但他絕對有著最堅強的生命力與美

第二日的賽程，羅維銘再度順利完成一個百K。

七位選手第二日的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 80.6736英里 (129.8315 km)

2. Vasu Duzhiy 76.8320英里 (123.6491 km)

3. 羅維銘 66.9536英里 (107.7513 km)

4. Ananda-Lahari Zuscin 66.4048英里 (106.8681 km)

5. Harita Davies 65.8560英里 (105.9849 km)

6. Takasumi Senoo 59.2704英里 (95.3864 km)

7. Stutisheel Lebedev 56.5264英里 (90.9712 km)

截至第二日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 162.4448英里 (261.4294 km)

2. Vasu Duzhiy 160.7984英里 (258.7799 km)

3. 羅維銘147.6272英里 (237.5828 km)

4. Harita Davies 136.1024英里 (219.0355 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 129.5168英里 (208.7362 km)

6. Stutisheel Lebedev 127.8704英里 (205.7882 km)

7. Takasumi Senoo 124.0288英里 (199.6049 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊 Photo and Video by Perfection-Journey

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