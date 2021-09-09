跑步知識／膽固醇多少才OK？血脂肪最基礎介紹

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2021 年 9 月 2 日 星期四 文/ 白映俞 醫師

畢業後鍾華成為職場新鮮人，進公司前先做了個體檢。雖然身高、體重等狀況都還好，鍾華卻注意到在血脂組成的部分報告出現了紅字。過幾天，鍾華拿著總膽固醇數值 289、低密度膽固醇 181 的報告到門診，問說：「醫師，這樣很嚴重嗎？」抽血檢查之後，看到紅字有些人會非常擔心；有些人則是看看數值後，無法理解這樣的紅字狀況代表有多嚴重，或覺得只有出現兩個紅字應該是還好。提醒一下，血脂過高的時候，多數人剛開始不會有什麼症狀，但過高的血脂會影響血管健康。甚至我們可以說，許多年紀輕輕卻心肌梗塞、猝死的患者，很可能病因就出在高血脂。

看到這裡，你是否也想到血脂與血壓、血糖的狀況很類似呢？沒錯，這就是我們為什麼要注意三高的原因，只要血壓、血糖、血脂常常超標，血管就會變差！血管變窄、硬化之後，慢慢會出現無法走太多路的「間歇性跛行」、心肌梗塞、中風等狀況，大幅降低生活品質。既然血脂組成很重要，為了讓大家更理解這些冰冷的數字，今天我們就來看看膽固醇應該多少才OK。

● 總膽固醇（Cholesterol）

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現在聽到膽固醇，可能你會對它唯恐避之不及。不過，膽固醇是身體必需存在的物質，我們身體需要膽固醇來維持細胞的健康、製造膽汁和荷爾蒙。那麼膽固醇是打哪來的呢？都是吃進來的嗎？其實除了從飲食中我們會攝取到膽固醇外，自己身體可以組成膽固醇。而哪一種方式佔的比例比較多呢？其實體內有七、八成的膽固醇是由肝臟和小腸細胞合成而來的，僅有兩、三成是由飲食攝取進去的。

所以，膽固醇比較高，不僅與飲食有關，也與基因遺傳有關。即使基因遺傳可能影響到高達七成，但我們注意飲食與生活習慣還是非常重要的。飲食的部分影響最大的並不是食物「膽固醇」的含量，而是食物內「飽和脂肪」的含量。如果攝取過多的飽和脂肪，血脂狀況就會惡化。如果多攝取蔬菜，這些水溶性的膳食纖維能降低身體自行產生的膽固醇總量，就能改善血脂狀況。如果單要做總膽固醇的檢查，抽血檢查前，不用空腹，一天的任何時間點都可以抽血檢驗。若是要了解完整的血脂組成狀況，就要空腹12小時，不能吃任何食物或喝飲料喝湯，但喝白開水是可以的。

→ 總膽固醇重點：直接與心臟病與血管疾病的風險相關，太多膽固醇會引發冠狀動脈疾病

→ 總膽固醇目標數值：年齡大於 21 歲：100 – 199 mg/dL年齡小於 21 歲：75 – 169 mg/dL

● 高密度膽固醇（HDL）

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血中高密度膽固醇 HDL 濃度愈高，能降低罹患心血管疾病的機率。高密度膽固醇 HDL 也是被大家稱為「好膽固醇」的膽固醇，是血脂肪組成裡，唯一一個數值是「愈高愈好」的。高密度膽固醇其實是一種「脂蛋白」，也就是脂肪與蛋白質結合而成的生化綜合體。高密度膽固醇的功能是幫忙移除血液中過多的膽固醇，將血中膽固醇送往肝臟分解，因此你可以把高密度膽固醇 HDL 想像成血液中清除膽固醇的小小清道夫。既然是清除膽固醇的幫手，當然就很好囉！與總膽固醇的濃度一樣，不用禁食就可以抽血檢測高密度膽固醇。

→ 高密度膽固醇 HDL 重點：好膽固醇，能降低罹患心血管疾病的機率，唯一數值是「愈高愈好」的。

→ 高密度膽固醇 HDL 目標數值：男性：大於 45 mg/dL女性：大於 55 mg/dL

● 低密度膽固醇（LDL）

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高密度膽固醇被稱為「好膽固醇」，而低密度膽固醇被稱為「壞膽固醇」。LDL 同樣是一種「脂蛋白」，不過它不是清道夫，主要功能是把膽固醇從血中送往細胞貯存，而且低密度膽固醇 LDL 進入血管內皮時，容易受到自由基攻擊，引起發炎反應，於是附著在血管壁形成斑塊，也就是血管裡卡卡、影響血流的東西。你可以說，引起血管變窄、硬化、阻塞最重要的血脂組成就是低密度膽固醇。當低密度膽固醇 LDL 過高的時候，全身上下的血管都會受到影響，罹患心血管疾病、心肌梗塞與猝死的機率就會上升，因此當我們說要「積極控制」，用藥物降低超標血脂的時候，目標對象就是低密度膽固醇 LDL，要降下 LDL 的數值才能降低血管硬化變差的機會。研究發現當降低 LDL 數值後，心血管疾病的機率下降。

攝取飽和脂肪與過多糖分也是增加血中LDL的兇手。飲食之中，要以單元不飽和脂肪與多元不飽和脂肪取代飽和脂肪。需要禁食12小時才能抽檢低密度膽固醇LDL。

→ 低密度膽固醇 LDL 重點：壞膽固醇，會阻塞血管，導致血管硬化。任何人 LDL 大於 190 mg/dL 都建議需要進入治療

→ 低密度膽固醇LDL目標數值：會依據風險做調整

● 急性冠心症候群合併糖尿病：小於 55 mg/dL

● 本身已有冠狀動脈疾病或心血管疾病風險極高的患者：小於 70 mg/dL

● 有比較多心血管疾病危險因子者，例如糖尿病、慢性腎臟病、曾經中風：小於 100 mg/dL

● 較無心血管疾病危險因子者：小於 130 mg/dL

● 三酸甘油脂（TG）

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三酸甘油脂能提供人體熱量，肥胖或糖尿病患者的三酸甘油脂會比較高，體重過重、甲狀腺疾病、肝臟疾病、基因問題也都會讓三酸甘油脂變高。當吃單醣類的食物、甜食、脂肪、喝酒，三酸甘油脂數值會增高，三酸甘油脂數值非常高的時候，例如已經高到大於 500 到 1000 mg/dL時，會增加患者胰臟發炎的機會。三酸甘油脂數值與心血管疾病相關，如果平時多運動，則可以降低數值。要檢查三酸甘油脂的時候需要空腹 12 個小時再抽血。

→ 三酸甘油脂重點：與心血管疾病相關，會因為吃單醣食物、喝酒、肥胖而數值高。

→ 三酸甘油脂目標數值：小於 150 mg/dL

我們這裡主要介紹了四個血脂組成代表的意義，以及目標數值。至於高血脂帶來的危害，與如何降低血脂，就請看以下的文章介紹：【健康】改善高血脂，練這些運動就對了！【健康】脂肪很多種，怎麼選才不踩雷？（懶人包）

責任編輯：Ian

文章授權：照護線上

圖片來源：照護線上

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