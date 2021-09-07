「墾丁是一切風景的結論。它的美是治癒心靈的藥，它的悠閒讓你懂得認真生活」— 余光中

睽違5年，墾丁馬拉松回來了！墾丁素有「東方夏威夷」的美譽，一年四季都散發著不同的迷人風情，而由屏東縣觀光協會、日本航空、凱撒飯店、LAVA台灣鐵人公司，聯手打造的「墾丁國際馬拉松」，就要把「夏威夷馬拉松」的南島風情帶到最美的墾丁。

這次賽道設計的出發點讓大家能邊跑邊飽覽墾丁的南國風光，全程馬拉松（42公里）的賽道路線從墾丁大灣草坪出發，一路沿台26線往南奔跑，途中會經過形似帆船的巨大珊瑚石「帆船石」、台灣最南端的「鵝鑾鼻」，再沿東海岸的佳鵝公路北行，會先經過一片濱臨浩瀚太平洋的廣闊草生地「龍磐公園」，遼闊無際的草原生態景觀「水蛙窟」，北上經過台灣珍貴的風蝕和風積地形景觀「風吹砂」，最後抵達「佳樂水」後折返，途經埔頂路接回番仔寮，再沿台26北上返回大灣草坪。

圖片來源：創星影像ALL SPORTS

半程馬拉松（21公里）則是同一條路線，在龍磐公園處即折返；挑戰組（12公里）在蕃仔寮埔頂路前折返；休閒組（3公里）在墾丁福華飯店附近折返。路線從海天一線跑進山巒疊翠，保證讓你跑到值回票價，大呼：「原來南臺灣這麼美！」

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這次補給站我們也準備了小驚喜，除了水、運動飲料之外，還準備了可果美嚴選高品質契作100%番茄汁，經過獨家冷破碎技術處理，讓番茄豐富的氨基酸、礦物質與糖類等營養完全釋放，讓跑者運動後飲用更有利於補充流失的水份及電解質，讓你元氣滿滿地往下一站前進。

圖片來源：創星影像ALL SPORTS

「日本航空屏東墾丁國際馬拉松」也與MIZUNO美津濃合作，提供全馬組和半馬組紀念背心、挑戰組和休閒組紀念T恤，以及全馬和半馬組完賽毛巾。完賽獎牌部分也是充滿墾丁元素，以墾丁牌樓、沙灘和海洋為設計理念，配上浪花意象的織帶，帶出濃濃的墾丁味。最值得一提的是，獎牌背面特別製作「墾丁」點字，貼心的設計讓視障跑友能透過獎牌上的點字輕鬆分辨賽事。

完賽伴手禮的部分也是滿滿誠意，全馬組和半馬組完賽的選手將獲得一份「瑯嶠米」，以恆春古地名「瑯嶠」命名的瑯嶠米，雖因長年受到颱風及東北季風侵襲，但仍能成長茁壯，彷若恆春當地先人不屈不撓的「瑯嶠精神」，也呼應著選手們永不放棄的「馬拉松精神」。

透過濃濃墾丁味的完賽獎牌和完賽禮「瑯嶠米」，加上墾丁四季如春的好天氣與美麗的風景， 我們希望帶給你們的是充滿陽光、並飽含熱情的南國故事，以及能夠細細品味一輩子的美麗回憶。

「東方夏威夷」墾丁擁有不輸給夏威夷的旖旎風光，兩地相仿的緯度、同屬南島語族、相似的南島風景、還有一樣熱情的陽光，如果你曾經渴望在夏威夷奔跑，那你更別錯過墾丁迷人的賽道，徜徉在其中感受海風的吹拂和海天一線的美景，墾丁的美只有親自走訪才能細細體會。

這次，用自己的雙腳奔Fun，一起來感受國境之南的魅力吧！

賽事資訊：

2021 日本航空屏東墾丁國際馬拉松

🔸時間：2021年11月7日（星期日）

🔸地點：墾丁大灣遊憩區

🔸組別：馬拉松 42公里 / 半程馬拉松 21 公里 / 挑戰組 12 公里 / 休閒組 3 公里

👉墾丁馬粉絲專頁：https://taiwantriathlon.pse.is/3n8pmn

👉報名傳送門： https://taiwantriathlon.pse.is/3kygme

*活動會依據疫情發展做滾動式調整，一切配合衛福部疾管署規定。我們保持最高信念希望疫情趕快結束，希望大家放心來到墾丁盡情運動，但如果疫情不允許，我們也會調整到最安全的日期，一直在台灣的夏威夷等待大家的到來！

責任編輯：Barry

圖片來源：2021 日本航空屏東墾丁國際馬拉松