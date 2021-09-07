2021紐約馬拉松 11月7日傳奇再現

2021紐約馬拉松，也將舉辦線上賽事，照片擷取自紐約馬官網

每年11月第一個星期天，是許多跑友引頸期盼的紐約馬拉松，今年11月7日將舉行第50屆賽事，因為新冠疫情COVID-19整整延後一年的這場路跑，預計有3萬3千人參加。雖然人數和過去幾年相比，大幅縮水，但是做為解封後的世界六大馬壓軸，相信紐約馬會展現自己的半世紀風華，再寫新一頁傳奇。

第50屆紐約馬拉松，2021年11月7日登場，照片擷取自紐約馬官網

2001年9月11日，美國遭到恐怖攻擊，紐約世貿中心雙塔遭飛機衝撞倒塌，2千多條人命消失。將近2個月後、同年11月4日紐約馬拉松如期登場，2萬3,662人完賽，「象徵一個被摧毀的城市和國家的希望與復原」，這是跑步的力量，這是紐約馬拉松的力量。911恐攻20年之後的現在2021年，紐約和全世界都還在與COVID-19病毒對，期待跑步的力量，再次鼓舞人心。

20年前2001紐約馬拉松，在911事件後2個月如期登場，鼓舞人心，照片擷取自紐約馬官網

這幾天，颶風艾達（Ida）重創紐約市等美國東岸，造成數十人死亡，其中紐約市11人在租來的地下室公寓慘遭洪水吞沒，奧斯卡最佳影片《寄生上流》的場景真實出現，令人怵目驚心，2012年紐約馬拉松，因為當年十月底颶風珊迪（Sandy）重創紐約而停辦，隔年的比賽，募集了10萬美元給珊迪颶風的倖存者；今年，同樣希望紐約馬拉松，能夠幫助因為艾達颶風受損的美東城市，重新站起來。

2021年，依然處在嚴峻的COVID-19新冠疫情之中，雖然疫苗施打了、陸續解封了，但是Delta病毒的傳染力讓人擔憂。紐約馬拉松3萬3千名跑友，怎麼跑得安心？歡樂的氛圍回得來嗎？要不要戴口罩呢？每一題都是重中之重。

根據主辦單位「紐約路跑者」（New York Road Runners，NYRR）的最新公告，是8月30日更新的版本，已經完全接種疫苗的跑友，不用戴口罩；還沒有接種者，依照美國疾病管制暨預防中心CDC、紐約州與紐約市政府的指引，則維持戴著面罩。

至於NYRR是否要求要接受COVID-19檢測或接種疫苗才能參加紐約馬拉松？NYRR表示，同樣依循CDC以及紐約州與市的相關建議，而建議與計畫細節之後會再公布。

與2019年（2020年停辦實體賽事、僅有線上馬）以及前幾年相比，今年紐約馬最大的不同之一，是人數減少，尤其和2019年5萬3,640人完賽、創下歷年新高那一次相比，足足少了2萬人，和平均5萬人的盛大場面相比，也少了三分之一。但是，3萬多人在疫情之中如何平安完賽，跑的過程可以隨時大口呼吸，歡樂的跑，加油的人可以高聲吶喊，所有參與者不需要再保持社交距離，疫情之前自然不過的這些馬拉松日常，疫情之後，回得到過去嗎？如果不行，又會以什麼新面貎出現呢？

另一個很大的不同是，2021年紐約馬一改比賽當天寄物的傳統，而是請跑者在比賽前48小時、也就是當週週五及週六兩天寄物，這個改變當然也是希望能減少接觸。

另一個能夠減少群聚、減少接觸的方式，是線上馬。2021紐約線上馬拉松，預計10月23日至11月7日舉辦。

疫情，讓出國跑步變得困難重重。疫情之前，海外馬是很多台灣跑友的最愛，出國旅行兼跑步多麼令人響往，六大馬的甜甜圈更是許多人的夢想。但疫情阻礙了踦國旅行。以台灣來說，境外返台要隔離14天。而美國則是出現要求打滿兩劑疫苗才能入境的聲音，雖然尚未定案，但為了對抗病毒而採取的種種邊境管制措施，目前全世界似乎沒有鬆綁的跡象。海外馬成為奢侈的記憶。

疫情之中出國跑馬，成為奢侈的想望，照片擷取自倫敦馬官網

跑步，被稱為紐約客的時尚運動，住在太平洋這一端的台灣跑者，今年在疫情的重重阻礙之中，如果有機會親自參賽，從史坦頓島出發，跑遍曼哈頓、布魯克林區、皇后區、布朗克斯，和史泰登島等紐約市五個行政區，回到終點中央公園完成42.195公里，體會汗水淋漓的時尚，真是非常令人羡慕。

羡慕之外，更多的是祝福，要給所有3萬3千名現場跑者，給紐約馬，給來自世界各地所有線上馬的跑者，最重要的，為認真跑步的我們，大聲加油。

每一個跑者每一場馬拉松，都有滿滿的故事，照片擷取自紐約馬官網

希望2021年11月7日紐約初冬，是一個適合馬拉松比賽的天氣。陽光、風、雨，都可能，然而，只要能跑步的日子，就是好日子，就是充滿期待。

充滿傳奇的紐約馬，照片擷取自紐約馬官網

備註：美國疫苗完整接種的定義，指的是接種輝瑞或莫德納或AZ第二劑之後兩星期，或是嬌生一劑之後一星期。更多資訊可以看這篇：【疫情中的六大馬之3】2021芝加哥馬拉松 參賽者需提供PCR陰性報告、完整疫苗接種證明