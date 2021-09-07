羅維銘 3100英里的約定 - DAY 1 - 80.6736英里

羅維銘指著成績看板上自己的名字

期待已久的2021年第二十五屆自我超越3100英里賽，終於在紐約上午六點的清晨微光中正式展開！

起跑線前的七位參賽選手

今年的賽事在經歷疫情過後重返紐約，對於主辦單位有著特殊的意義。對於羅維銘終於實踐了七年前他許下參加3100英里賽的約定，內心更是充滿了感恩。

主辦單位介紹來自台灣的羅維銘 令人驕傲的時刻

歷屆3100英里賽男女子總冠軍

比賽鳴槍起跑

穿著Y拖參賽的羅維銘邁開輕盈的步伐

紐約僑胞熱情為羅維銘加油 攝影：Sam Liu

在僑胞熱情的助威加油聲中，羅維銘第一天跑出了非常令人滿意的80.6736英里（129.8315公里）的成績。好的開始，是成功的一半！

七位選手第一天的總成績如下：

1. Vasu Duzhiy 83.9664英里 (135.1308 km)

2. Andrea Marcato 81.7712英里 (131.5979 km)

3. 羅維銘 80.6736英里 (129.8315 km)

4. Stutisheel Lebedev 71.3440英里 (114.8170 km)

5. Harita Davies 70.2464英里 (113.0506 km)

6. Takasumi Senoo 64.7584英里 (104.2185 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 63.1120英里 (101.5689 km)

特別感謝主辦大會與紐約百駿跑團Sam Liu提供圖文資訊

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/