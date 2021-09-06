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訓練心得／跑團日常路線 義仁吊橋篇

運動筆記 / 李承翰

今天來介紹嘉義的跑步路線(22K)從蘭潭月影潭心這個嘉義路跑的「百搭」起點開始，沿途行經很吃腿力的嘉南第一景後，看到了『青水喆』這棟全新的豪宅建案，就代表著可以衝速度的時候到了，有長長的大斜坡，讓大家可以盡情地衝爽爽，但要注意別衝太快而跌倒阿。

到了灣橋鐵道公園後，有小7可以補給！(很重要)。進入義仁社區後，可以朝聖一下古蹟景點『吳鳳故居』，最後到了拍照打卡景點『義仁吊橋』。(吊橋是個訓練膽量，考驗友情，遠眺美景的好地方)。走過吊橋後，太陽通常會變比較曬，也較無遮蔽。通過林森東路的彎道斜坡後，到了第2個小7補給點，此時距離終點也不遠了，可以以輕鬆的態度跑向盧義橋，最終會到蘭潭，結束這一回合的練習。

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(於吳鳳故居合照)

                                                                 

(進入義仁社區)

                                                                 

(義仁吊橋)

                                                                 

(見證友情)

                                                                 

(鯨魚背景)

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