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超越自我3100英里超跑挑戰賽 為羅維銘加油！

運動筆記 / 曾令明

羅維銘2019年在十日賽

為期52天的賽事即將開始，讓我們介紹壓軸選手－羅維銘！

羅維銘在3100英里賽的履歷雖然是菜鳥，但絕對是最會令人驚豔的菜鳥。自2014年首度參加Sri Chinmoy十日賽跑出640英里的傑出表現以來，其實大會一直都在觀察他，他們好奇，他們想要了解，這樣一位東方人，究竟是真得擁有如此堅強的跑步實力，還是只是曇花一現？

在2014至2019這五年間，羅維銘不斷期待十日賽的好表現能讓自己獲得一張3100英里賽的門票一圓夢想，但都沒有得到大會的正面回應，再加上贊助的受阻，筆者以一位後輩景仰者的旁觀角度，不禁在某些時刻，內心擔憂歲月不饒人、擔憂他誤會別人對他否定，而沒能堅持到實現夢想的機會到來那一天。

所幸羅維銘有著超乎常人的堅毅和對超馬運動的使命感，在各種逆境中，他始終維持自己訓練的步調。2019年二度受邀十日賽，儘管肉體年齡已再長五年，但他對跑步的領悟更上一層樓，又一口氣刷新了自己的個人紀錄。這一次，他的不凡已經徹底得到大會的認可。

羅維銘堅持每天70公里跑上七星山

賽前在台灣的倒數一個月，羅維銘每天從復興崗開始，穿著Y拖跑向台北最高峰七星山，來回距離大約70公里。他相信連續一個月爬升超過1000公尺的70公里山路訓練，可以保證他能連續在平坦地面跑出100公里以上的表現，從而順利達標3100英里。羅維銘今年58歲，是本屆參賽者當中最年長的一位，但年齡絕不是問題，因為他了解自己、相信自己。他經常與友人提起、當作自己追隨目標的蘇格蘭超馬好手威廉William Sichel，正是在這個年紀完成了他3100英里的最佳紀錄，甚至一直完賽3100英里到超過60歲。這個時間點，不早也不晚，或許就是某種天意的禮讚。

羅維銘在美國持續戴口罩維持訓練

站上3100英里的起跑線，就是成功。如果屆時能夠在52天內順利完賽，羅維銘所達成的第一位華人完賽3100英里紀錄，將會永留超馬史冊，而他一直心心念念，希望透過自己的表現，提攜更多台灣超馬後輩走向國際的願望，一定也會美夢成真。敬請期待！

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