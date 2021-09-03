綠色低碳路跑賽事論壇 ­響應全民減碳

2021綠色低碳路跑賽事論壇今年採線上舉行，邀請路跑產業鏈成員分享其低碳作業的經驗以供產業成員參考。

面對氣候暖化日益嚴重，許多國際組織、國家及企業都紛紛推動節能減碳的具體措施，許多大型國際運動賽事辦理單位也紛紛跟進，針對此，國立清華大學運動事業及政策中心於9月1日辦理綠色低碳路跑賽事論壇，一方面響應這場全民減碳運動，另一方面則邀請路跑產業鏈成員分享其低碳作業的經驗以供產業成員參考，本次論壇預計有60餘位成員參與。

黃文輝博士分享減碳已經是｢全民運動｣，環保署還有特別設計「標示碳標籤」跟「標示減碳標籤」兩個階段。

代表清華大學主持的戴念華副校長表示清華大學也積極朝聯合國的17項永續發展目標邁進，並在去年年中成立永續發展團隊，彙整行政及學術單位的低碳作為並訂於今年年底開始對於中小企業的節能減碳進行研討，今日也非常樂見綠色議題在運動領域生根。論壇的第一場主題邀請來自推動綠能研究最賣力的工業技術研究院綠能與環境研究所的黃文輝博士，他提到減碳已經是｢全民運動｣，目前如歐盟及許多國家都宣示在2030年要碳排減半以及2050年淨零碳排的目標。尤其是歐盟在今年7月中公告了未來要收取「碳關稅」，更是提醒你產品減碳、低碳才能有降低成本的競爭力。譬如說食材在地採購就可以有較低碳的運輸，消費者願意購買低碳足跡的產品就會讓生產工廠減碳等，這也是消費者願意選擇低碳的食衣住行，就可以有力量降低溫室效應所造成的氣候異常。當然，也可以配合政府的減碳行動，譬如，行政院環保署正積極推動碳標籤鼓勵所有企業生產低碳商品及服務。

富邦金控在低碳議題上一馬當先，用軟硬實力助攻低碳未來。

對於推動運動產業不遺餘力的富邦金控在低碳議題上也是一馬當先，富邦金控副總經理林茂生表示，富邦金控今年提出全新的永續(環境、社會、治理Environment, Society ,Governance，簡稱ESG)願景工程，包含20項預計於2025年前達到之目標，如綠色金融規模將達2.45兆元、氣候商品與服務銷售額達70億元，同時，積極支持再生能源與綠能產業，至2021年上半年，富邦承作綠色金融餘額已達2.25兆元。今年適逢富邦金控60週年，富邦發起「Run for Green」ESG倡議活動，除了為馬拉松跑者種下10萬棵樹，為環境減碳及生態復育盡一份心力外；更宣示將深耕永續經營，全力「奔向綠色」，成為台灣永續經營的領航者，創造社會與環境共好！

以生產機能布料及服飾聞名的興采實業陳國欽董事長(左)也用製造業觀點分享其循環經濟的做法。

以生產機能布料及服飾聞名的興采實業的陳國欽董事長則是由製造業觀點分享其循環經濟的做法，興采是全球第一具專利將使用過咖啡渣回收做成環保咖啡紗的企業，由於環保概念別受到品牌企業青睞，包括Patagonia、The North Face、New Balance、亞瑟士及美津濃等，甚至連英國足球聯盟英(英格蘭超級聯賽)的利物浦隊都選用該材質製作球衣。陳董事長表示公司非常重視研發工作，研發經費占營收3%是同業的5倍並且獲得35個以上的專利，其實驗室規格都具備國際認證。繼亞運、東奧之後，興采的面料再度前進110年全國運動會，該運動服由國際設計師陳俊良及子公司神采時尚事業股份有限公司所聯手打造的運動新時尚。

陳董事長也以身體力行方式率領公司同仁參與各種運動賽事，包括連續九年的泳渡日月潭及四年的田中馬拉松賽事。代表學術界發表的清華大學黃煜主任則利用這個機會說明大型運動事的碳排放情況，顯示交通運輸及場館興建是碳排放的｢大戶｣，黃主任也針對路跑賽事的碳足跡盤查架構與流程進行發表，這也是國內首次將碳足跡計算的概念應運在運動相關領域，而碳足跡盤查對於分析碳排放來源扮演關鍵工作，這也是節能減碳的前置工作，也希望這個提出的架構能夠應用在更多運動場域，使運動產業朝低碳化方向努力。

田中馬拉松是政府認證的台灣四大馬拉松之一，賽事辦理共有八大低碳作為。

第二場論壇出席的三位引言人都是國內路跑產業要的要角，超級馬拉松運動協會郭豐州理事長指出綠色賽事是協會的重要使命之一，賽事的辦理也都會依照聯合國永續發展規範並力求符合｢減量(reduce)、回收(recycle)及重複使用(reuse)｣3R原則，包括木質牌取代鋅合金以減少製作過程汙染以及重複使用許多場地布置物品等，郭理事長特別提到透過賽事辦理讓更多跑友理解綠色生活的內涵並落實至日常生活，協會近年也希望能夠思考建構路跑賽事的綠色標籤認證制度，甚至將這個制度推廣至國際路跑組織以發揮台灣的軟實力。田中馬拉松是政府認證的台灣四大馬拉松之一，鄭宗政總幹事是重要推手，表示其賽事辦理有八大低碳作為，特別是在廢棄物回收及分類工作與慈濟基金會合作，在2020年的廢棄物較2019年從4.6噸減少至4噸，減少幅度達15%。未來將持續以LED顯示器使用以減少一次性製作物之使用。

本次論壇活動採線上視訊方式，共有60人在雲端共同參加。

國內最著名的路跑賽事網站­-運動筆記­-賽事總監蔡弘誠認為馬拉松賽事是世界上直接參與人數最多的活動之一，其大量製作物與大量的移動都會產生龐大的碳足跡，為減少碳排放量，具體案例就是廢棄物分類及回收再使用。如新竹城市馬拉松的獎座就是玻璃回收製作。另外，蔡總監也提到他們將結合羅布森企業集團於明年3月辦理全綠色賽事，｢環境永續、減碳蔬食｣是賽事的核心價值，並提供身障公益名額以彰顯友善關懷理念。

主辦本次論壇的運動事業及政策中心認為辦理這場論壇的動力可說是運動產業另類的公民運動，特別是幾個路跑賽事組織體認到永續環境的重要性並積極推動低碳賽事理念及展現具體作為，而更重要的是本次論壇與會成員層面包括產業鏈的中下游重要成員，討論的議題涵蓋碳足跡盤查、節能減碳及低碳經濟等，這都顯示路跑產業已經逐漸成為國內運動服務業在環境永續發展的領頭羊，與會成員也期許個這個論壇是個起跑點，希望更多運動界的產官學研能夠關注這個議題。