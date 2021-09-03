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地表最強爺爺們 90歲以上4人男子接力打破 2 項世界紀錄！

運動筆記 / Joanna

我想一直堅持到我 100 歲！還記得在 5 月底時，在「青森大師計時賽」有 4 名 90 歲爺爺組隊參加男子 4x400m 接力，跑出 8 分 49 秒 01 打破世界紀錄的成績嗎？當時因為比賽中沒有其他隊伍，因此世界紀錄並沒有獲得認可。時隔 3 個月，原班人馬又再次參賽，並創下佳績。

5/23 的青森大師計時賽，日本 M90（90歲以上）的男子組，在 4x400m 男子接力以 8分 49 秒 01 打破世界紀錄的成績，卻因為當時比賽中沒有其他隊伍，因此世界紀錄並沒有獲得認可

8/29（日）舉辦了青森大師計時賽，這次參賽選手的年齡從 23 歲到 92 歲，約有 130 人參加。90歲+ 的爺爺組合再度登場：敦賀又四郎（Matashiro Suruga, 92）、工藤勇蔵（Yuzo Kudo, 92）、三ツ谷光造（Kozo Mitsuya, 90）、田中博男（Hiro Tanaka, 90）。在攝氏 30 度高溫下，他們四人先參加男子 4x100m 接力，並以 1:43.69 的速度，打破了先前 M90（90歲以上）世界記錄（2:22.37）約 40 秒！接著，2 個半小時後，他們繼續參加 4x400m 接力賽，這次他們以 9 分 56 秒 36 打破了美國隊在 2014 年的紀錄約 2 分 45 秒左右！

4x400m 接力賽中，90M組的第一棒 敦賀又四郎（左）交棒給第二棒 工藤勇蔵（右）（擷圖自 朝日新聞社

第三棒 三ツ谷光造（左）交棒給第四棒 田中博男（右）（擷圖自 朝日新聞社

田中博男賣力奔跑，最後以 9 分 56 秒 36 打破了美國隊在 2014 年 M90 4x400m 接力賽的紀錄（擷圖自 朝日新聞社

在青森舉辦的這場田徑賽中，他們一舉打破了 2 項世界紀錄！主辦單位表示，這次已經確定具備申請世界紀錄的要件，盼能獲得認證。希望能給爺爺們一個認證，不過，爺爺們在筆者心中，早已是打破世界紀錄的「地表最強爺爺」！最後以敦賀爺爺的話作結：「我們四人共同創造了這些記錄。跑步很有趣，所以我想要一直堅持到我 100 歲。」期待接下來會見到他們一路跑到 M100 以上！

爺爺們的精彩賽事片段與賽後訪問（影片出處：朝日新聞社）

參考資料：NHK朝日新聞

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