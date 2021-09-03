跑步知識／越野跑時平常累積的跑量重要嗎？
跑量是跑步的基礎
參加比賽依照不同的目標
來累積每個月的跑量
才能夠有足夠的跑步體能和耐力來完成比賽
沒有跑量想要完成長距離的賽事
成功的機會就不高
要有一定的跑量
才有機會完成我們的目標
就算速度不快
我們的跑步體能和耐力也會提升
越野跑時上山下山對體能的消耗更大
所以更需要充足的跑步體能和耐力
有了基本的跑步體能之後
再加入速度的訓練
才有可能更快速的完成比賽
本集就來聊一下練跑量的重要性
不過這只是基本要求而以
如果沒有足夠的跑量
要完成賽事就不太容易
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