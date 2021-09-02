田中馬十周年線上跑11月登場 跑步捐米致敬防疫英雄　

每年的田中馬參與人數為16000人，是田中鎮一年一度的盛事。

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬）， 今年已來到值得紀念的十周年，今年賽事除了改為免費的線上跑活動外，也規劃了做公益的「保障名額公益選手」2000名，除了可得到十周年限定紀念物與紀念信封米，更可獲得2022年的田中馬「免抽籤」保障名額。

田中馬十周年線上跑將於11月登場，本屆賽事分為不限名額的「熱情參與選手」及2000位的「2022保障名額公益選手」，後者1日已正式開放報名（報名網站連結：https://irunner.biji.co/tianzhong2021），總幹事鄭宗政表示，11月1日至30日，跑者只要用配戴裝置或能紀錄數據的方式截圖上傳到網站，便可完成里程登錄，「這次我們跟富邦及三光米合作，當跑者的總累積里程達到 4,000公里時，大會便會把里程化作實質的物資，捐出4,000台斤的米，一起致敬防疫英雄。」此外，過往田中馬每年的跑者約為16,000人，鄭總幹事也邀請跑者們一起挑戰160,000公里的里程碑，作夥邁向下一個10年！

田中馬十周年的選手參賽組別，分為熱情參與選手以及2022保障名額公益選手。

2022保障名額公益選手可獲得多項精美紀念物。

許多熱愛跑步的人對田中馬的印象，不外乎是滿滿的補給品，以及在地鄉親熱情的加油聲，但其實，田中馬每年都有捐助在地的小小運動員，鄭宗政說，今年田中馬不希望因為取消實體賽事，就少了這份心意，「我們特別規劃了2000名的保障名額公益選手，除了能獲得只送不賣的限量款十周年收藏獎牌組、向防疫英雄致上感謝言語的客製化信封米、風衣連帽外套紀念款等十周年紀念品外，更有大家希望得到的2022年田中馬免抽籤保障名額。」也希望透過選手對賽事的支持，跟田中馬一起做公益，讓孩童有更友善的運動環境與設備。

田中馬之所以能成為感人的賽事，背後贊助商的支持是很大的原因。

同時，今年適逢主力贊助商富邦金控60週年，富邦發起「Run for Green」ESG倡議活動，宣示將深耕永續經營，全力「奔向綠色」，成為台灣永續經營的領航者，與社會、環境共好！除了透過「Run for Green」計畫，將為馬拉松跑者種下10萬棵樹，為環境減碳及生態復育盡一份心力；在對抗新冠疫情上，富邦集團在捐贈抗疫基金及物資上不遺餘力，本次也一起響應田中馬「送米致敬防疫英雄」活動，期盼為全民抗疫注入溫暖的力量，幫助台灣度過疫情打擊！

一場成功的賽事，必不可少的就是贊助廠商的大力支持，今年因應線上跑「跑步捐米」的主題，除了富邦金控跟三光米都響應「送米致敬防疫英雄」外，也邀請H2U永悅健康提供跑者「健康指引」，讓運動健身的同時又能達到個人防疫，維持健康，以及泰山企業、王品集團、水根肉乾、喜年來、維力、施巴等廠商也熱情贊助有上傳紀錄的選手限量澎湃完賽禮包，供選手可選擇是否要領取（需自付物流處理費200元），原作、台生、H2U永悅健康等贊助商也熱情贊助，相挺這場十周年的賽事。田中馬歷年來都被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每屆的賽事名額都迅速秒殺，在「運動筆記」網站的評價，皆有 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事，稱為「最有特色的台灣馬拉松」也不為過。