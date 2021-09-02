快訊

影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後

高鐵中秋疏運加開184班次＋釋出票數 周六開搶

田中馬十周年線上跑11月登場 跑步捐米致敬防疫英雄　

運動筆記 / Run For TAIWAN

每年的田中馬參與人數為16000人，是田中鎮一年一度的盛事。

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬）， 今年已來到值得紀念的十周年，今年賽事除了改為免費的線上跑活動外，也規劃了做公益的「保障名額公益選手」2000名，除了可得到十周年限定紀念物與紀念信封米，更可獲得2022年的田中馬「免抽籤」保障名額。

田中馬十周年線上跑將於11月登場，本屆賽事分為不限名額的「熱情參與選手」及2000位的「2022保障名額公益選手」，後者1日已正式開放報名（報名網站連結：https://irunner.biji.co/tianzhong2021），總幹事鄭宗政表示，11月1日至30日，跑者只要用配戴裝置或能紀錄數據的方式截圖上傳到網站，便可完成里程登錄，「這次我們跟富邦及三光米合作，當跑者的總累積里程達到 4,000公里時，大會便會把里程化作實質的物資，捐出4,000台斤的米，一起致敬防疫英雄。」此外，過往田中馬每年的跑者約為16,000人，鄭總幹事也邀請跑者們一起挑戰160,000公里的里程碑，作夥邁向下一個10年！

田中馬十周年的選手參賽組別，分為熱情參與選手以及2022保障名額公益選手。

2022保障名額公益選手可獲得多項精美紀念物。

許多熱愛跑步的人對田中馬的印象，不外乎是滿滿的補給品，以及在地鄉親熱情的加油聲，但其實，田中馬每年都有捐助在地的小小運動員，鄭宗政說，今年田中馬不希望因為取消實體賽事，就少了這份心意，「我們特別規劃了2000名的保障名額公益選手，除了能獲得只送不賣的限量款十周年收藏獎牌組、向防疫英雄致上感謝言語的客製化信封米、風衣連帽外套紀念款等十周年紀念品外，更有大家希望得到的2022年田中馬免抽籤保障名額。」也希望透過選手對賽事的支持，跟田中馬一起做公益，讓孩童有更友善的運動環境與設備。

田中馬之所以能成為感人的賽事，背後贊助商的支持是很大的原因。

同時，今年適逢主力贊助商富邦金控60週年，富邦發起「Run for Green」ESG倡議活動，宣示將深耕永續經營，全力「奔向綠色」，成為台灣永續經營的領航者，與社會、環境共好！除了透過「Run for Green」計畫，將為馬拉松跑者種下10萬棵樹，為環境減碳及生態復育盡一份心力；在對抗新冠疫情上，富邦集團在捐贈抗疫基金及物資上不遺餘力，本次也一起響應田中馬「送米致敬防疫英雄」活動，期盼為全民抗疫注入溫暖的力量，幫助台灣度過疫情打擊！

一場成功的賽事，必不可少的就是贊助廠商的大力支持，今年因應線上跑「跑步捐米」的主題，除了富邦金控跟三光米都響應「送米致敬防疫英雄」外，也邀請H2U永悅健康提供跑者「健康指引」，讓運動健身的同時又能達到個人防疫，維持健康，以及泰山企業、王品集團、水根肉乾、喜年來、維力、施巴等廠商也熱情贊助有上傳紀錄的選手限量澎湃完賽禮包，供選手可選擇是否要領取（需自付物流處理費200元），原作、台生、H2U永悅健康等贊助商也熱情贊助，相挺這場十周年的賽事。田中馬歷年來都被稱為「台灣最有人情味的馬拉松」，每屆的賽事名額都迅速秒殺，在「運動筆記」網站的評價，皆有 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事，稱為「最有特色的台灣馬拉松」也不為過。

田中馬

延伸閱讀

中職／江少慶好投奪下在台首勝 富邦7比1擊敗中信

中職／格里斯開局不穩 富邦4比0暫時領先中信

富邦正式入主日盛金 蔡明興：留用所有員工

日盛金董事改選 富邦正式入主

相關新聞

當奧運馬拉松銅牌在飛機上遇到乘客指導 －－Molly Seidel

「火雞女孩」Molly Seidel 以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬拉松拿到銅牌 在台灣跑圈有「火雞女孩」之稱的美國跑者 Molly Seidel，以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬

田中馬十周年線上跑11月登場 跑步捐米致敬防疫英雄　

每年的田中馬參與人數為16000人，是田中鎮一年一度的盛事。 台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬）， 今年已來到值得紀念的十周年，今年賽事除了改為免費的線上跑活動外，

2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽後報導

持續一週的UTMB環白朗峰越野賽 在最後UTMB的組別比完之後結束 庄主更是下了4次UTMB組的冠軍 其他組別都有不少選手參加 也都拿下了不錯的成績 菁英選手更是競爭的很激烈 彼此

跑步小品／疫情下對跑步的想像…

從9月26日的柏林馬開始的連續四個星期中，我們將密集地看見六大馬中的五大馬舉辦，分別是9/26柏林馬、10/3倫敦馬、10/10芝加哥馬、10/11波士頓馬、10/17東京馬，接著，三個星期後的11月

Sorokin 刷新 24 小時超馬世界紀錄 309 公里均速4:40 !

圖/UltraPark Weekend 在上週末，來自立陶宛的 Aleksandr Sorokin 打破了 Yiannis Kouros 的 24 小時世界紀錄，Kouros 這位曾經的「超馬之神」

地表最長距離認證超馬 羅維銘 3100英里的約定

2019年羅維銘二度參加自我超越10日賽 「地表最長距離的認證超馬賽事」2021年Sri Chinmoy自我超越3100英里賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race），

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。