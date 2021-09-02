當奧運馬拉松銅牌在飛機上遇到乘客指導 －－Molly Seidel

「火雞女孩」Molly Seidel 以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬拉松拿到銅牌

在台灣跑圈有「火雞女孩」之稱的美國跑者 Molly Seidel，以黑馬之姿在 2020 東京奧運女子馬拉松拿到了銅牌！而這位銅牌得主最近在推特上分享了一則趣事，Seidel 在搭飛機時，旁邊的乘客跟她聊到跑步，並指導她該如何訓練，他拿出了手機，上面顯示某位「職業跑者」（pro runner）的跑步分析數據。結果 Seidel 定睛一看，那位職業跑者就是她本人！

On my flight was talking to a guy next to me & it came up that I run. He starts telling me how I need to train high mileage & pulls up an analysis he’d made of a pro runner’s training on his phone.

The pro runner was me. It was my training.

Didn’t have the heart to tell him. — Molly Seidel (@ByGollyMolly12) August 28, 2021

Molly Seidel 的飛機軼事（出處：Molly Seidel Twitter）

雖然有人質疑這個故事的真實性：「怎麼會認不出來啦！」或許是因為戴口罩，又或者那位乘客真的是有眼不識泰山，不過無論故事真假，可以肯定的是 Molly Seidel 絕對是 pro 級跑者！既然說到訓練法，這裏也來介紹一下 Molly Seidel 是如何訓練的。Seidel 的訓練數據都會公開在 Strava 上面，從中可以得出一個結論：要跑得快，訓練時要慢！

奧運銅牌 Molly Seidel 的訓練法是「慢慢跑」（圖片來源：Canadian Running Magazine）

科羅拉多州的生理學家兼耐力教練 Alex Couzens 在他的 Twitter 頁面上分解了 Seidel 的訓練數據，他發現 Seidel 一週跑的 193 公里訓練中，以 5K 或更快的速度跑的訓練量僅佔 3%（不到 7 公里）；比賽配速的訓練量為 13%（約 25 公里），而佔總訓練量的一半以上的是慢速輕鬆跑。

Diving in a little deeper to how Molly's typical 193km training week breaks down...* Only 3% speed work each week! (5K pace or faster)* ~13% in and around race pace &...* Half of the volume each week eazzzy at LESS THAN 70% of 5K Pace!https://t.co/uABmAlDnS8 pic.twitter.com/hsgS2fe5qk— Alan Couzens (@Alan_Couzens) August 9, 2021

科羅拉多州的生理學家兼耐力教練 Alex Couzens 對 Molly Seidel 的跑步數據進行分析（出處：Alex Couzens Twitter）

對於大多數人來說，可能都會把大量的時間和注意力放在速度訓練與節奏跑上，不過 Seidel 的統計數據證明，在馬拉松距離取得成功上，慢速輕鬆跑是王道！不過你可能會想，一般休閒跑者不會一週跑 193 公里啊！對此，教練 Couzens 也提供了一個我們也能進行的「一週訓練」指南。

一週訓練指南

跑五次 30 分鐘的「輕鬆跑」，其中兩次在跑完加入「加速跑」

每週一次 60 分鐘跑，其中的 30 分鐘以「乳酸閾值跑」

每週一次 2 小時的長跑，其中 60 分鐘以穩定配速跑；30 分鐘的「馬拉松配速跑」

雖然跑完後，我們可能還是無法成為奧運選手，不過這個「塞德爾比率」（Seidel’s ratio）訓練還是滿管用的！接下來，火雞女孩的下一個目標將是 11/7（日）的紐約馬拉松，讓我們繼續關注這位可愛又迷人的跑者吧！

期待「火雞女孩」Molly Seidel 出戰 11/7 的紐約馬拉松！（出處：Molly Seidel Instagram）

延伸閱讀：

參考資料：Molly Seidel Twitter、Canadian Running Magazine

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