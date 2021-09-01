Sorokin 刷新 24 小時超馬世界紀錄 309 公里均速4:40 !

圖/UltraPark Weekend

在上週末，來自立陶宛的 Aleksandr Sorokin 打破了 Yiannis Kouros 的 24 小時世界紀錄，Kouros 這位曾經的「超馬之神」，他曾在澳洲的一場 24 小時賽上所創下 303.506 公里的世界紀錄，當時他還聲稱這項紀錄將會永遠的存在，如今，已經被 Sorokin 以 309.4 公里刷新。

在過去的幾年裡，Sorokin 改寫了超馬世界的可能性，在今年 4 月份時他創造了 100 英里世界紀錄（11:14:56），並且在這場 12 小時比賽中結束時跑出 170.3 公里的驚人成績，同時寫下了 12 小時的世界紀錄。這位 39 歲立陶宛跑者確實讓大家看到了不一樣的世界！那不輕易言敗的個性也讓他一直在國際比賽中名列前茅，包括 2017 年斯巴達超級馬拉松以 22 小時 04 分 04 秒奪下冠軍， 2019 年 IAU 24 小時世界錦標賽以 278.972 公里的突破性表現奪得世界冠軍。

圖/Steve Ashworth / Centurion Running

而 Sorokin 原本打算參加於今年 10 月在羅馬尼亞舉行的 24 小時錦標賽，然而受到 Covid-19 影響，比賽被延遲到 2022 年，於是 Sorokin 決定參加了這場在波蘭舉辦的 UltraPark 24 小時耐力賽。在本場比賽中，他與排名第二的烏克蘭選手 Andrii Tkachuk 以世界紀錄的速度繞行著環形賽道，在完美的天氣條件下兩位世界等級選手之間的競爭讓彼此都發揮了最佳的表現。儘管 Tkachuk 最終以約 296 公里結束了這場比賽，但 Tkachuk 仍然創下了有史以來 24 小時最好的成績之一，也創下了烏克蘭的全國紀錄。

圖/UltraPark Weekend

Sorokin 賽後向立陶宛記者分享了他的整個訓練計畫，他表示：「在高峰期，我跑了 250-280 公里，除此之外，我還加入了重量訓練與伸展運動。」透過高里程練習量讓他能夠在耐力賽中做好充分準備。在過去幾年裡，世界級的選手無一不想要打破這個紀錄，其中包括了著名的 Kilian Jornet 及 Zach Bitter 都曾想要嘗試，但都沒有成功打破紀錄。另一個值得注意的是 Sorokin 穿著 NIKE Alphafly 奪下他的三項世界紀錄，是否 Alphafly 會成為另類超馬鞋款？而近期，也有消息傳出 Kipchoge 有興趣跨足超馬領域，或許未來我們有機會能看到超恐怖的新紀錄也說不定。就讓我們繼續拭目以待吧。

責任編輯：Ian

新聞來源：Running magazine、Fast Running

圖片來源：UltraPark Weekend Facebook

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