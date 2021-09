跑步小品／疫情下對跑步的想像…

從9月26日的柏林馬開始的連續四個星期中,我們將密集地看見六大馬中的五大馬舉辦,分別是9/26柏林馬、10/3倫敦馬、10/10芝加哥馬、10/11波士頓馬、10/17東京馬,接著,三個星期後的11月7日將是紐約馬,拜疫情之賜,這可說是史上最密集的六大馬了!疫情下的馬拉松會是怎麼個跑法?台灣的幾個指標性馬拉松可能如期舉辦嗎?

以下是我的podcast《肉腳的跑步人蔘》最新一集「疫情下對跑步的想像…」的內容,全長8分半鐘,有時間可以點進去聽,不方便聽的可讀下文:)

令大家期待的長榮馬拉松取消以後,今年還可能有哪些指標性的賽事能如期舉辦呢?如果能舉辦的話,必須戴著口罩跑嗎?很多網友也在猜,原定於12/19的台北馬拉松到底會不會舉行?台北馬粉專7月30號的貼文上的一句「籌備小組正如火如荼的準備著」這句話,讓跑友充滿期待和想像,然而,在一切都是未知數的情況下,我們不妨先來看看國外馬的做法是什麼。以預定10/10舉行的芝加哥馬拉松來說,根據官網公布的資訊,除了重申與芝加哥市政府和衛生部門密切合作、確保參賽者的安全外,參賽者必須證明已經接種疫苗,而且必須是在賽前兩個星期已經接種第一劑、或第二劑疫苗;若沒有接種疫苗,則提供賽前72小時內的陰性檢測證明。

(2019芝加哥馬起跑前的萬頭鑽動)

至於已報名的跑者,若在賽事兩星期內檢測為陽性,可以獲得退費嗎?官網截至8/26日為止表示仍在研究中,將會提供進一步訊息,但現在還沒有確定的答覆。以往都是人山人海的賽前博覽會,因為疫情,也將以同樣的標準在入口處就會進行相關證件的檢查,提不出證明的不得入內;而如果是沒有接種疫苗資格的孩童要進入博覽會,也必須提供檢測為陰性的證明。而芝加哥馬,需要戴口罩跑嗎?目前確定的是,室內活動,如賽前博覽會,必須戴口罩,官網還特別強調要戴兩層的口罩、而且要遮住口鼻,如果是以跑者常用的頭巾充當口罩蒙面是不行的。主辦單位也鼓勵跑者於起跑前,在Grant Park 格蘭公園等待時,要戴上口罩,但是並不期待在42.195公里的賽道上戴著口罩跑。完賽後,主辦單位會提供口罩,若要進入賽後的帳篷就必須戴上。

(Registered participants are encouraged to wear face coverings in Grant Park prior to starting the race. At this time, we do not anticipate there will be a face covering requirement for registered participants on-course during the 26.2-mile race. Additional face coverings will be available post-finish for participants. Attendees who have access to a tented area will be required to wear face coverings while inside the tent. )

我很好奇,有台灣的跑者今年會飛出國去跑海外馬嗎?代價好像有點大,除了入出境麻煩,光是回國要隔離兩個星期就令人卻步。我又去六大馬的另外一馬–柏林馬的官網搜尋,預定於九月二十六日舉行的柏林馬,參賽者也必須提供接種證明、或曾經染疫又復原的證明,並且必須在賽前博覽會接受PCR檢測為陰性才行。主辦單位甚至要求當天觀賽者也要提供接種證明、或曾經染疫又復原的證明、以及PCR陰性證明,並提醒所有觀賽者要保持距離、戴著口罩,但我實在懷疑到時他們如何一一檢查在賽道旁的觀賽民眾呢。

(令人難忘的柏林馬,別忘了要跟著地上的藍線跑,才是「最速賽道」喔)

從以上兩個國際馬拉松的資訊看來,疫情之下要兼顧防疫和馬拉松賽事的舉辦是一件很麻煩的事。柏林和芝加哥都是疫苗供應無虞的城市,然而對於馬拉松這種大型、數萬人的戶外群聚仍然必須盡可能防範跑者染疫。別忘了,2020年初,義大利的一位在境內感染、被認為是超級傳染者的男子,當時曾參加兩場馬拉松。每年的台北馬都被許多跑友視為破PB的目標賽事,不知道台北馬拉松到底會如何評估舉辦與否?在台灣疫苗不足,接種率也不算高的情況下,為如此大型的賽事周延的考量,的確是件令人傷腦筋的事。我和很多跑友都報名了十月份的線上波士頓馬拉松,記得報名時,大家都很期待這場賽事,後來所有的國際名額銷售一空,也證實了這是一場令全世界無法參加實體賽事跑者熱烈歡迎的賽事。

然而現在受到疫情干擾、普遍練習不足的情況下,卻成為一場令人有點憂心的活動,到時候自己跑得完嗎?就算跑得完,恐怕也是要花好長的時間才能完成。這場線上波馬的規定是在10/8-10/10之間完成連續、一次性的42.195公里里程,並沒有完賽時間限制,就能獲得那面令人垂涎的獨角獸獎牌。可是自從五月實施三級警戒之後,多數人被關在家,跑量大減,即便這幾個月跟著線上課程的教練鍛鍊肌力,但實際跑起來還是跟之前的實力差一大截。眼看著只剩下一個多月的時間了,到時恐怕得硬ㄍㄧㄥ著跑了。

觀察最近的跑者動態,隨著疫情似乎有緩和跡象,出外戴著口罩跑的跑者們變多了,週六日在河濱自行車道等熱門的跑步路線,可以看到越來越多的跑者揮汗練跑著,教練們也紛紛開始試著恢復實體課程;打開我的Garmin Connect app,自五月以來下滑的跑量,如果這個月能持之以恆的話,跑量終於可望破百,但是少了之前規律練習的節奏,又沒有明確的賽事做為目標,跑起來總有幾分不確定感。在疫情無法完全消失的情況下,戴口罩跑恐怕得持續好一段時間,而各種線上和實體跑步課程交錯可能也會是疫情下的鍛鍊方式,最近我看到最厲害的,就是一位朋友以跑五十公里的方式慶祝自己的五十歲生日,不但戴著口罩跑、還跑得相當快,令人佩服不已!

而對於像我這樣的多數跑者,打掉重練,一步一步地調適如何戴口罩跑而不感到呼吸困難,如何慢慢拉長公里數和增加練跑的頻率,我想,能跑就是幸福吧!雖然在氣溫總是飆高、太陽公公總是起得很早,晚上氣溫下降幅度也有限的八月,現在能抽空出外跑步就是幸福了!我非常非常佩服那些天天出門跑步騎車的朋友,他們的恆心、毅力和體力令人讚嘆!誰知道明天會如何?跑就對了!我們彼此加油!保持健康平安!持續練習,累積實力,未來總有一天又會回到令人興奮的正式賽事起跑線,向著目標終點直奔下去!以上是我的podcast《肉腳的跑步人蔘》最新一集內容,如果你有興趣,可以點擊收聽。我們下回線上見!