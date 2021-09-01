2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽後報導
持續一週的UTMB環白朗峰越野賽
在最後UTMB的組別比完之後結束
庄主更是下了4次UTMB組的冠軍
其他組別都有不少選手參加
也都拿下了不錯的成績
菁英選手更是競爭的很激烈
彼此拉鋸,互相較勁
也有不少選手在過程中出狀況棄賽
所以每位選手都有自己經歷的過程
主辦單位更是規劃很多項目
來完善這麼大規模又長達一週的賽事
非常的不容易
整個霞慕尼路線的城鎮都很熱鬧
期望疫情恢復之後
大家都有機會前往參加
非常棒的國際大賽
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