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日本真子公主傳今年嫁到美國！「考量疫情」擬不辦婚禮

這是我的名字：史丹佛性侵案無視的「女性受害證詞」

2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽後報導

運動筆記 / Jack Kox

持續一週的UTMB環白朗峰越野賽

在最後UTMB的組別比完之後結束

庄主更是下了4次UTMB組的冠軍

其他組別都有不少選手參加

也都拿下了不錯的成績

菁英選手更是競爭的很激烈

彼此拉鋸,互相較勁

也有不少選手在過程中出狀況棄賽

所以每位選手都有自己經歷的過程

主辦單位更是規劃很多項目

來完善這麼大規模又長達一週的賽事

非常的不容易

整個霞慕尼路線的城鎮都很熱鬧

期望疫情恢復之後

大家都有機會前往參加

非常棒的國際大賽

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