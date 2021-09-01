2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽後報導

每個星期日，晚上六點，我和羅姊都在中正繞圈，常常我都問：＂要跑多少？＂羅姐總低標回答：＂一圈阿＂＝＝＂但沒關係，在我完成我的里程前他都會繼續繞，跑不動就走，走好了再跑。前幾天好久不見的查哥跟我求救！？

2021-08-31 09:20