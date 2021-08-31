2022 倫敦馬拉松 將再次於 10 月舉行！

六大馬之一的「倫敦馬拉松」往年都在4月舉行，由於疫情爆發，從 2020 年開始到今年 2021 的倫敦馬都移到 10 月舉行，而賽事主辦單位更表示，為了讓倫敦街頭有更好的準備來迎接全世界，2022 年也將在 10 月舉行。

衣索比亞的 Shura Kitata 在去年（2020）的倫敦馬拉松獲得男子組冠軍（圖片來源：Sky News）

2020 年倫敦馬因為疫情，只保留菁英賽，並且改到倫敦聖詹姆斯公園（St. James's Park） 繞圈圈；2021 年將在 10/3（日）舉行，賽事場地回到從布萊克希思到購物中心的傳統路線，並且將有 50,000 名實體參賽名額，以及 50,000 個線上跑名額同步進行！2022 年倫敦馬拉松預計在 10/2（日）舉行，賽事總監 Hugh Brasher 表示，「我們生在一個充滿不確定的世界，一個必須用不同方法探索、嘗試管理 COVID-19 的世界。」

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Brasher 接著說道，「我們相信，通過將 2022 年的賽事延到 10 月舉行，讓我們有最好的機會在倫敦街頭迎接世界，使讓以千萬計的人們能夠為公益事業籌集資金，並讓人們確信他們的努力訓練，將讓他們能體驗到在賽道上每前進一步，都有觀眾的熱烈歡呼。」

而 2023 年倫敦馬已經確認會回到 4/23（日）舉行，期待屆時台灣的跑友們能親身參與這場盛會！在此之前，別忘了先關注今年 10/3（日）的賽事喔！

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參考資料：Sky News

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