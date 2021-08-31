跑步小品／跑步很累 就一起扛吧！

每個星期日，晚上六點，我和羅姊都在中正繞圈，常常我都問：＂要跑多少？＂羅姐總低標回答：＂一圈阿＂＝＝＂但沒關係，在我完成我的里程前他都會繼續繞，跑不動就走，走好了再跑。前幾天好久不見的查哥跟我求救！？說他受變腫病毒戕害，務必出來跑，於是揪查哥搭周日這班隨性列車！

為了怕被８０或說馬場的話不能信，說好配速５５０左右跑五圈１０公里，出發～今天也來試試新短褲！感謝Ｖｉｒｕｓ百樂仕，材質舒適鬆緊度也剛好，雖然很短有點害羞／／／據說這款能有效降低人體體溫10-12度華氏及有效防止紫外線功能，正好適合最近悶熱的天氣。中正紀念堂是我已經繞到再熟悉不過的地方，在這我能和跑友邊跑邊聊，幫大家分擔一點跑步的厭世感ＸＤ跑步確實很累，但腫了要減肥更累；減肥很累，但 人生更累。

第一圈穩穩地開５５５左右，兩位選手都非常優秀跟好車，羅姐一掃過往的fail今天也跟滿一圈，然後自動脫隊．．．囧查哥前三圈很愜意的邊跑邊聊，從第四圈越來越省話，不時看一下錶、嚷嚷說快跑不動了，但我拾起pacer的本能說＂你可以！＂也會分享我平常跑得很累的自我對話，如果心累了我會看看周遭的人做什麼分散注意力、找個跑者跟上或者自行車追一小段；如果腿痠了我就會出動神奇咒語自我催眠＂你的核心和屁股有源源不斷的力量...＂

不知道是不是新短褲的涼爽輕盈，今天的核心的帶動很順，像浮在軌道上跑一般，一直跑到最後核心周圍也沒有悶熱感，看來環保的回收玉石材料所製作的布料果然不一樣！最後一圈查哥跟滿１０公里手錶逼逼立馬減速ＸＤ 我則是繼續跑到捷運出口滿五圈，跑完拍帥照必須！

果然，左腳觸地時間多了一點點．．．謝謝暖男兩位陪跑，跑步很累，一起扛就不累！跑完接著最後一堂課，然後回家耍廢ＸＤ睡前來杯療癒的 #櫻桃王 櫻桃汁超棒的！

#Virus#choco蓬蓬裙跑跳練曲