地表最長距離認證超馬 羅維銘 3100英里的約定

2019年羅維銘二度參加自我超越10日賽

「地表最長距離的認證超馬賽事」2021年Sri Chinmoy自我超越3100英里賽（Self-Transcendence 3100 Mile Race），即將於下周在美國紐約開賽！這場自1997年於紐約開辦以來走過24個年頭的賽事，去年因為疫情因素移師奧地利舉行，今年重返紐約。而今年賽事的最大看點，是首度有華人選手站在起跑線上，他就是來自台灣的「超馬驖彈子」羅維銘！

筆者至機場為羅維銘送機

羅維銘夫婦於機場合影

羅維銘首度於2014年獲邀參加Sri Chinmoy馬拉松協會主辦的「自我超越10日賽」，當時也是第一位參加的華人選手，最終跑出640英里（1030公里）的佳績，締造了當時的10日賽亞洲新紀錄。2019年二度獲邀參加10日賽，將自我成績再突破至664英里（1069公里）。

2014年羅維銘首度參加自我超越10日賽

2014年羅維銘返台筆者至機場接機

2019年羅維銘（3號選手）將個人成績推高至664英里

羅維銘自2014年以來，人生的終極心願一直都放在挑戰Sri Chinmoy的最高殿堂－自我超越3100英里賽。歷經多年的波折，他終於在2020年獲得主辦單位的邀請，但又由於歐美疫情爆發最終無法成行，直到今年總算如願以償。

比賽開始還剩最後一周的倒數計時，在未來的幾天，筆者將會一一介紹「自我超越」系列超馬賽是什麼、主辦方Sri Chinmoy其人其事、羅維銘這位不凡跑者、還有今年的參賽選手等等，比賽開始後也會繼續每天快報賽事最新訊息，歡迎熱愛馬拉松的朋友們持續追蹤！