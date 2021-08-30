路跑／衣國改寫半馬歷史 破紀錄跑進64分

又見東非跑將破紀錄，衣索比亞女將衝破女子半馬的64分鐘大關！30日在北愛爾蘭的田徑賽事，衣索比亞年輕女將耶胡雅蘿於女子半馬項目衝出63分44秒的成績，打破今年稍早由肯亞女將恰普蓋提的64分2秒世界紀錄，是史上首度有女將跑進64分大關，也少見擅於長跑的衣索比亞跑者，擊敗擅長半馬的肯亞人。

改寫半馬世界紀錄

根據《BBC體育》報導，田徑安特里姆海岸賽上週末在北愛爾蘭舉行，其中女子半程馬拉松（21KM）賽事，來自衣索比亞的22歲女將耶胡雅蘿跑出佳績，過往世界紀錄是今年稍早由肯亞女將恰普蓋提保持的64分02秒，而耶胡雅蘿開場就展現挑戰世界紀錄的氣勢，前5公里就領先世界紀錄8秒，到15公里的體能大關還保有6秒領先。

到了最後2公里的下坡路段，耶胡雅蘿一口氣拉開差距，最終以驚人的63分44秒奪冠，把世界紀錄往前推18秒，也是首度有女將跑半馬衝入64分鐘大關。遠超本役第二名、首度參戰的肯亞人尼亞珀多達6分鐘，堪稱一騎絕塵。

肯亞、衣國各有勝場

據《世界田徑》官方報導，賽後訪問時，耶胡雅蘿興奮表示，過去曾經二度嘗試打破世界紀錄，但都失敗，這次終於締造佳績。在恰普蓋提締造「前紀錄」的伊斯坦堡賽事，耶胡雅蘿也同場競技，但那時只跑出64分40秒，屈居第二。

按過去數據顯示，肯亞與衣索比亞跑將宰制了世界田賽的紀錄，而平均2國前20佳績能發現，無論男女，都是肯亞在半馬較佔優勢，衣索比亞在全馬（長跑）更佔優，而這次耶胡雅蘿能在肯亞佔優的半馬項目，改寫紀錄，相當罕見。

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