IWF腐敗導致舉重將會從奧運剔除？英國女將：除非官員全部辭職
舉重項目能否繼續留在奧運？決定權落在國際奧會執行委員會（IOC Executive Board）手上，英國舉重女將戴維斯（Sarah Davies）日前就出面揭露國際舉重總會（IWF）的腐敗，直言若非IWF全員請辭，奧運將不在復見舉重賽事。
29歲的戴維斯是IWF運動員委員會主席，她在與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）討論過後，指責某些IWF成員正試圖將舉重這項運動從奧運中剔除。
在她寫給IWF以及所有運動員的信中提到，巴赫屢次警告IWF舉重是奧運賽事中的必要項目，「除非你們認真想要摧毀這項運動在奧運的地位，因為你們的作為十分令人摸不著頭緒，你們漠視巴赫的警告。」
戴維斯表示，她與巴赫討論的結果，是舉重不能以現在的狀態存在於奧運中，但仍希望能繼續保留在奧運。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言