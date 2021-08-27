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IWF腐敗導致舉重將會從奧運剔除？英國女將：除非官員全部辭職

聯合新聞網 / 綜合報導
郭婞淳。 特派記者余承翰／東京攝影
郭婞淳。 特派記者余承翰／東京攝影

舉重項目能否繼續留在奧運？決定權落在國際奧會執行委員會（IOC Executive Board）手上，英國舉重女將戴維斯（Sarah Davies）日前就出面揭露國際舉重總會（IWF）的腐敗，直言若非IWF全員請辭，奧運將不在復見舉重賽事。

29歲的戴維斯是IWF運動員委員會主席，她在與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）討論過後，指責某些IWF成員正試圖將舉重這項運動從奧運中剔除。

在她寫給IWF以及所有運動員的信中提到，巴赫屢次警告IWF舉重是奧運賽事中的必要項目，「除非你們認真想要摧毀這項運動在奧運的地位，因為你們的作為十分令人摸不著頭緒，你們漠視巴赫的警告。」

戴維斯表示，她與巴赫討論的結果，是舉重不能以現在的狀態存在於奧運中，但仍希望能繼續保留在奧運。

奧運 運將 英國

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