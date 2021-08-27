2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽況報導2

原被視為東奧 200m 奪金大熱門的 Noah Lyles ，在奧運表現上卻不盡理想，在準決賽時更是以千分位輸給了賴比瑞亞的選手，所幸靠著擇優晉級最後決賽，令人捏了一把冷汗。 雖然賽前擺出龜派氣

2021-08-24 09:17