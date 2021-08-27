2021 UTMB環白朗峰越野賽-賽況報導2
8/23
PTL持續進行中
目前最快的組別已經跑了快200K以上
8/24
TDS的比賽也已經結束
OCC(55K/+3500m)
8/26 早上8點15起跑(台灣時間下午2點15)
限時14.5小時
剩下
8/27 CCC和UTMB的組別
UTMB是主要賽事
本集就來聽一下對UTMB菁英選手的賽前採訪
有聊到哪些以及選手對賽事的準備和期待
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各組別的賽事日期如下
PTL(300K/+25000m)
8/23 早上8點起跑到8/29下午4點半
限時152.5小時
TDS
8/24
限時44小時
OCC(55K/+3500m)
8/26 早上8點15起跑(台灣時間下午2點15)
限時14.5小時
CCC(100K/+6100m)
8/27 早上9點起跑(台灣時間下午3點)
限時26.5小時
UTMB(170K/+10000m)
8/27 晚上6點起跑(台灣時間8/28凌晨12點)
限時46.5小時
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