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2021 UTMB環白朗峰越野賽 賽況報導

運動筆記 / Jack Kox

8/23

PTL已經出發

目前最快的組別已經跑了快80K以上

另外的MCC組別40K/+2300m也已經跑完

總一選手以3小時39分完成比賽

速度非常的快

8/24

TDS(145K/+9100m)組別將在

下午3點起跑(台灣時間晚上9點)

另外還有為青少年舉辦的組別YCC

也會在8/24起跑出發

還有其他組別還在等待出發

各國選手和菁英選手也已經到達霞慕尼

先暖身跑適應一下環境

等待賽事開賽

本集也稍微聊一下各組別的賽道路段

該怎麼來準備和規劃

--------------------------------------------

各組別的賽事日期如下

PTL(300K/+25000m)

8/23 早上8點起跑到8/29下午4點半

限時152.5小時

TDS

8/24

限時44小時

OCC(55K/+3500m)

8/26 早上8點15起跑(台灣時間下午2點15)

限時14.5小時

CCC(100K/+6100m)

8/27 早上9點起跑(台灣時間下午3點)

限時26.5小時

UTMB(170K/+10000m)

8/27 晚上6點起跑(台灣時間8/28凌晨12點)

限時46.5小時

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