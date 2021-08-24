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Noah Lyles 擺脫東奧失利 跑出今年 200m 世界最佳成績！

運動筆記 / 李吳菊
美國隊200公尺名將Noah Lyles在東京奧運僅獲得銅牌。 歐新社資料照片
美國隊200公尺名將Noah Lyles在東京奧運僅獲得銅牌。 歐新社資料照片

原被視為東奧 200m 奪金大熱門的 Noah Lyles ，在奧運表現上卻不盡理想，在準決賽時更是以千分位輸給了賴比瑞亞的選手，所幸靠著擇優晉級最後決賽，令人捏了一把冷汗。

雖然賽前擺出龜派氣功，但看來還沒學會變身超級賽亞人😂 圖/美聯社

在鑽石聯賽與世錦賽上皆獲得相當好的成績，更是連 4 年制霸 200m 年度最速，然而最終 Noah Lyles 未能回應大家對他的期待，僅獲得第三名銅牌。

美國的 Kenny Bednarek（右）和  Noah Lyles（左）包辦銀銅！ 圖/愛爾達體運家族

在奧運結束後，隔兩週他前往參加鑽石聯賽美國尤金站，這一次，他成功的證明自己。他以 19.52 秒奪下 200m 男子組金牌，更是比下了 Andre De Grasse 在東奧所寫下的 19.62 秒，要回了他年度最速的龍頭寶座。19.52 秒的成績更是排在了 200m 歷史第 9 名（美國歷史＃3 ）。

此成績也相當接近於他個人生涯最佳的 19.50 秒！想必 2024 巴黎奧運上我們能期待看見更強更快更成熟的 Noah Lyles 回歸並奪得屬於他的榮耀。而東奧上奪得銀牌的 Kenny Bednarek 則是以 19.80 秒再次奪得銀牌，Lyles 的胞弟 Josephus Lyles 則以 20.03 秒鍍銅，盡顯 Lyles 家族那超強飆速的基因。

責任編輯：Ian

資料來源：trackandfieldnews

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