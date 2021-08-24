LAVA | Xtrail 越野跑路線初勘－發現小尖山與夫妻樹最近的距離

即將於 11 月 21 日登場的 LAVA | Xtrail 越野跑，路線就選在近期因《斯卡羅》上映而火熱的恆春半島，LAVA | Xtrail 路線架構雖然建立在 XTERRA Taiwan 之上，但仍希望透過更深入的探索，帶給喜愛越野跑的朋友驚喜。初勘安排在五月初，主要是想走通幾條過去勘查未果的路線。五月的天氣自然是比三月炎熱許多，但放眼望去的景致盡是彩度飽滿地的自然色澤，大大提升視覺與心靈層面的滿足，這似乎也讓國境之南的高溫沒那麼難耐 ...

「這麼熱，水帶得不夠，我們得原路回去。」Kate 為了安全考量，做出這樣的建議。「可是這樣我們今天等於做白工，是不是至少想辦法看怎麼把路串起來。」這不才正中午，我估計還剩一升的水只要省著點喝，應該可以度過整個下午。

「妳自己看！哪裡有路？」確實，前往永靖村莊（附註：舊地名射麻>）的路上，柏油被太陽曬得發燙，從軌跡檔上看這個位置距離河床好近好近，但一眼望去都是雜林，連個穿越的地方都沒有，我找了個樹蔭下蹲著不想站起來，一時間也想不出更好的辦法。

一早從六福山莊出發，來到移除銀合歡的復育造林地時已經正午，我們企圖從這裡銜接上呆風草原，可惜巡路未果，反而耗損不少意志。

「妳要明白這就是探路，沒有一定有路，妳不要想著一定要怎麼樣去為難自己！」Kate 試圖說服我，但我真的不想這樣就放棄。

「既然都要回去，那別走原路回，我們沿著柏油走到 200 線，今天就不要繞大圈，從那邊走小圈回六福山莊，也才多一點點里程。」真的很不甘心就這樣就回去，我還是想再試試，於是提出另一個方案，與 Kate 在撤與不撤之間爭執不下。

這裡已經離開 off-road 好長一段，到底是啥地方從來沒來過，看了地圖之後才知道繼續走下去就會進入永靖村落。

就在這時，剛剛才從我身邊開進門馬羅農場地的小客車又緩緩開出來，Kate 大叫著說：「快！攔下來問路。」我曬到發昏還沒反應過來，Kate 已把車攔下，司機大哥聽我們說要去夫妻樹，二話不說就叫我們上車，我和 Kate 還猶豫了一下，並非怕碰上壞人，而是擔心因此打亂了探路計畫；比起搭順風車，我更想知道有沒有小徑可以通往我們想去的地方，但司機大哥熱情的吆喝著我們上車，說要載我們一程，車上的冷氣經由搖下來的車窗正沁涼著我煩躁的心情，最後，我們倆還是都上了車。

「那些路都是我們開發出來的啦！」原來司機大哥是沙灘業者：「我要去河邊接我姐姐，妳們有碰到她嗎？」無巧不成書，司機大哥口中的姐姐就是我們在白沙彌溪的河床上遇到的兩位大姊，那兩位大姊跟我們說不要從河床繞遠路，只要從攔沙壩的山徑切上去，過橋後不用進村莊就有捷徑可以到夫妻樹。

莊大姊叫我們別再走河床，從 Kate 左手邊山徑上去就有捷徑可以到夫妻樹。

我想起稍早前過橋的時候，我在鐵柵欄上有看到登山隊貼的貼紙，當時我還跟 Kate 說：「用貼紙做識別還真妙，下雨不就糊了嗎？而且這貼紙到底是要我們往前走，還是跨越鐵柵欄啊？」印象中鐵柵欄裡草很高，乍看之下完全不像有路。

到底是誰能想像得到，登山客僅靠一張貼紙，就能理解這意思是要從外面的土徑跨越這層鐵絲網進到草原呢？

閒聊中，司機大哥已經載我們到熟悉的紐澤西護欄，從護欄上去就是門馬羅草原。別過熱心的司機大哥，我們選擇不上草原，往河床的方向前進，此時我仍不死心地跟 Kate 說：「要不我們從這往回探？說不定可以找到路！」Kate 也不再堅持水夠不夠的問題就一口答應，本來有點沮喪的我精神又來了，我們兩個的水都剩不到一升，在這麼高溫的情況下，對於之後無法掌握的探勘時間與里程數，其實我懂她的擔心。

日正當中，隨著越來越狹窄的溪谷，我們知道已經來到上游，河床上曝曬了一整個上午的石頭散發著逼人的熱氣：「這根本就是石板烤肉！」我們倆邊走邊打趣著說，互相調侃對方排遣曝曬之苦。

乾竭的河床上頗有綠意，就算是烤肉也要有青菜作擺盤 XD

「上面好像有路，我上去看看。」Kate 看著手中的地圖，跳上河床的邊坡，我沒停下來繼續往前走，這似乎已經成為我們之間的默契，誰要停誰要走無須多說，因為知道等等對方就會跟上來。

「好像真的有路耶！妳要不要來看看。」Kate 喊了我，我回頭看了一下，突然瞥見左側林子裡有柵欄，怎麼會有柵欄？這帶的鐵柵欄，通常都是為了阻擋牛隻跨越，我馬上跳上去看：「Kate 妳快來看！是不是從這裡進去？」柵欄中段留有單人可通行的縫隙，為了避免勾破水袋背包，我們倆個小心翼翼地用側身的方式通過。

「捷徑」曾經一度離我們好近，但我們卻繞了好大一圈才發現它在這裡。

穿越柵欄之後就是一望無際的草原，看著遠方的小房子：「那房子好眼熟，剛剛是不是看過啊？」我心裡正納悶。就在此時，我們倆同時想起這是什麼地方，欣喜若狂地呼喊起來，因為就在一小時前，我們才走過前方鐵柵欄外的路。

「就是那張貼紙！」我往遠處的鐵柵欄奔跑，那張讓我覺得一下雨就會糊掉的貼紙又出現在我面前，我們真的把路接起來了～

遠方眼熟的小房子，就是一個多小時前，在柵欄外邊遊走時看到的農家。

後來發現真正的入口在這裡，能夠把路串起來實在太開心了。

銜接到門馬羅的小徑就隱藏那片樹林裡，不用走完河床、不用踢柏油，賽道很快又能串接到 Off-Road 上。

「妳有沒有覺得今天的心情像在坐雲霄飛車？」此時，我們倆已在小七吹著冷氣喝著冰涼的檸檬水不想離開，Kate 突然冒出這句話。

「也還好啦！這一切就像是冥冥之中的安排，心情起伏也沒很大啦！」我才不想直接承認確實有一度很不開心，但事過境遷，能把路串起來這件事的開心程度早已大大超越高溫下的不適及各種堆疊的情緒。

「這就是找路的樂趣！」Kate 似乎懂我的明白，為這一天所遭遇到的絕妙巧合下了完美註解。

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