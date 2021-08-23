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跑團天地／嘉義U質跑團Part I ---空空團
疫情期間來介紹嘉義的U質跑團，期待解除口罩封印時，能有更多人一起歡樂跑和互相傷害今天先來介紹空空團。
顧名思義，創團成員主要是空軍的士官長們，所以就決定取名為空空團出團時間通常為假日。跑團速度屬於偶爾互相傷害的高速，偶爾歡樂跑。至於互相傷害與歡樂跑的比例，就等你來體驗看看囉。
跑步的路線，通常為：
(1)嘉義航空站附近
(2)環蘭潭與仁義潭
(3)當季限定風景路線或特別任務
目前團內人數約20人。有帥勾有正妹!!!歡迎想突破極限的跑者加入，內有百K神人，不怕被跟上XD更歡迎想歡樂跑的跑者加入，內有滷肉腳(本團最弱94我)，不怕沒人陪。更更歡迎只想拍的美美噠跑步照的跑者加入，內有美拍神攝手，不怕沒有美照。也歡迎在其他地方工作的嘉義人，偶爾回嘉亂入跟跑唷。
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