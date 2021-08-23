跑團天地／嘉義U質跑團Part II ---十分速C團

疫情期間來介紹嘉義的U質跑團，期待解除口罩封印時，能有更多人一起歡樂跑和互相傷害這次來介紹於今年才誕生的新跑團十分速C團，主打舒服無壓力的跑步，歡樂為主，謝絕競速。

通常團練距離約為很『速C』的10~15K左右，腳癢才會加量不加價的說「快到了快到了」然後跑到20K。

團練的時間地點：

(1)每週二的彌陀映月橋夜跑

(2)每週四的『媲美田中馬歡樂補給』夜跑

(3)每週六的歡樂主題路跑(主辦會尋找嘉義各種新鮮路線)

十分速C團 的 FB粉專為 → https://www.facebook.com/groups/194328718881188/

歡迎加入，一起同樂，把跑步融入生活，讓生活更有樂趣唷 ＃人生有限，但我們可以藉由跑步，玩出無限歐~對惹，最近正好在訂做團服，先讓大家看看這精美的圖案。