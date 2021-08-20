運動筆記第二屆線上環台賽 等你來挑戰！

還記得去年我們...上下班改用跑的、中午去買個便當一定要開紀錄（甚至不吃，堅持到公司附近公園快走增加3K也好）回家連垃圾車也要追到隔壁鄉鎮(區)才肯罷休？無時無刻都盯著地圖，看到別隊里程超越時，即便半夜了硬是還要出去跑一下的那種熱血奔騰，回想那段期間，實在令人又愛又恨又令人難以忘懷啊！

時隔一年，世界歷經許多變化，我們也從三級警戒的日日驚心下逐漸鬆綁，跟著防疫一起閉關的肌肉與訓練，就要用團隊的力量陪你找回來！沒錯！運動筆記第二屆線上環台賽，強勢回歸！！！不只是為跑季暖身，跟跑友交流、一起達成目標，即時地圖更新超熱血、超刺激！

今年，我們不僅延續去年能跟隊友互相傷害的Line群組機制以及Live即時戰況掌握外，為了增加團隊與團隊之間的「友好聯繫（ㄊㄢˋㄊㄧㄥㄉㄧˊㄑㄧㄥˊ）」，特地新增了FB社團討論，想要找隊友的、想知道一天就能有500公里的秘笈，通通來喔！

❑ 活動三大特色

❶ 報名彈性高，報名完成後再提供 Line 群組和隊友互相傷害！

為了能滿足所有類型的跑者，在報名方面相當彈性，不論你是屬於獨來獨往的獨行俠跑者，或是熱愛和一群嗨咖跑友一起完成目標的跑者，皆可透過自己喜歡的方式報名（可選擇公開或不公開跑團報名或公開揪團報名），報名完成後，系統還會幫你們建立一個屬於團隊的 Line 群組，讓你們在線上跑之餘還可以和大家討論戰術，增進彼此之間的革命情感喔！

❷ 輕鬆掌握 Live 即時成績，對手跑到哪都無所遁形！

俗話說的好：知己知彼，百戰百勝！在賽事的過程中如果能掌握到對手的成績，才有辦法即時地作出調整。在“運動筆記第二屆線上環台挑戰賽專區”與BiiB 網站的 Live 即時系統更新，監控你的對手跑到哪兒，如果發現接近或超越了，記得趕快通知你的隊友們一起超車對手，把對手拉爆！

❸ 在茫茫人海中，找到你的最佳夥伴與可敬的對手！

隊長想要徵招隊友嗎？邊緣人想要加入隊伍嗎？想要知道去年的神人如何達成任務的嗎？或是你有很好笑很有趣的經驗想分享給熱愛跑步的大家嗎？FB第二屆線上環台賽社團 讓你一次滿足所有的需求喔！

❑ 活動開跑日期 08 月 25 日 (三) 至 09 月 26 日 (日) 23:59 止

❑ 報名日期：

挑戰完成版： 即日起 至 08 月 30日(一) 23:59 止

線上支持版： 即日起 至 08 月 30日(一) 23:59 止

❑ 報名費用：

完 賽 挑 戰 版： $520

＊含報名紀念品、依報名繳費完成前兩百名限定加贈禮，與活動抽獎資格，需另付台灣本島 $80 運費，離島 $120，若寄送地點為海外地區請另私訊處理報名事宜。

線 上 支 持 版： $200

＊不含紀念品；具活動抽獎資格，完賽將獲得線上完賽證書。可加購特製產品須另支付運費，計算方式同上。

參 賽 紀 念 品 介 紹

抽 獎 獎 品 介 紹

❑ 活動說明：

❶ 公開揪團 or 跑團自揪（每團上限30人，須於 08 月 30日(一) 23:59前 可增加人數，參加後不可退團）

❷ 參加者皆須報名，可於個人報名後加入隊伍，或自創隊伍後串接裝置（可選擇GARMIN 或 MAPMYRUN或 COROS)）或手動上傳

❸ 自 08 月 25 日 (三) 起，目標累積里程（室內外、跑步機皆可）環台一圈 1,200 公里，夠厲害想繞幾圈都可以

❹ 報名完成繳費者即可參加抽獎，完賽距離最長的前五隊跑友，每名隊友可獲得環台賽限定毛巾乙條

❺ 活動紀念品與抽獎獎品將於完賽後於 10 月 20 日前寄出

❑如何創建或加入現有跑團：

‼請注意，一旦加入跑團則無法退出‼每隊上限 30 人，團隊可於 08 月 30日(一) 23:59止前隨時增加，加入後則不可退出。請見下方步驟說明