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跑步知識／2021 UTMB環白朗峰越野賽 賽前報導
2021的UTMB越野賽
在8/23-8/29將在法國霞慕尼舉行
各組別的賽事日期如下
PTL(300K/+25000m)
8/23 早上8點起跑到8/29下午4點半
限時152.5小時
TDS(145K/+9100m)
8/24 下午3點起跑(台灣時間晚上9點)
限時44小時
OCC(55K/+3500m)
8/26 早上8點15起跑(台灣時間下午2點15)
限時14.5小時
CCC(100K/+6100m)
8/27 早上9點起跑(台灣時間下午3點)
限時26.5小時
UTMB(170K/+10000m)
8/27 晚上6點起跑(台灣時間8/28凌晨12點)
限時46.5小時
各組別今年都有很多菁英選手參加
賽事將維持一週
每組賽事都非常的熱血刺激
也都有現場live的直播
和選手賽況的追蹤
期待8/23-29個組選手的精采表現
LIVE追蹤連結https://utmbmontblanc.com/en/live/
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