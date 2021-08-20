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跑步知識／2021 UTMB環白朗峰越野賽 賽前報導

運動筆記 / Jack Kox

2021的UTMB越野賽

在8/23-8/29將在法國霞慕尼舉行

各組別的賽事日期如下

PTL(300K/+25000m)

8/23 早上8點起跑到8/29下午4點半

限時152.5小時

TDS(145K/+9100m)

8/24 下午3點起跑(台灣時間晚上9點)

限時44小時

OCC(55K/+3500m)

8/26 早上8點15起跑(台灣時間下午2點15)

限時14.5小時

CCC(100K/+6100m)

8/27 早上9點起跑(台灣時間下午3點)

限時26.5小時

UTMB(170K/+10000m)

8/27 晚上6點起跑(台灣時間8/28凌晨12點)

限時46.5小時

各組別今年都有很多菁英選手參加

賽事將維持一週

每組賽事都非常的熱血刺激

也都有現場live的直播

和選手賽況的追蹤

期待8/23-29個組選手的精采表現

LIVE追蹤連結https://utmbmontblanc.com/en/live/

(((Podcast)))

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