訓練心得／台灣高山訓練 讓錢變成你夢想的形狀

阿里山 海拔2200公尺 間歇篇

訓練本身是一件(身)痛(體)苦的事,它(訓練)痛苦但不代表他很(心)痛(靈)苦。

在訓練的過程中我享受著每一種想法喘、累、腿軟….很明顯在幾次訓練後得到非常好的回應,過程中若出現「停」那可能真的會停下來,但有趣的是若出現了「享受」那結果便會不同。

今天嘗試了在訓練的第四趟過程中,試著用微笑來帶過當下的難受,原來微笑、享受所帶來的感受如此不同卻又相同。佛系教練:人生不管家庭、工作、壓力、疫情,如果你沒辦法改變它,何不嘗試享受這個逆境,微笑擁抱自己,真實的感受面對; Kobe Bryant : If you’re afraid to fail, then you're probably going to fail.

「如果你害怕失敗,那你很有可能會失敗。」

