訓練心得／台灣高山訓練 讓錢變成你夢想的形狀
阿里山 海拔2200公尺 間歇篇
訓練本身是一件（身）痛（體）苦的事，它（訓練）痛苦但不代表他很（心）痛（靈）苦。
在訓練的過程中我享受著每一種想法喘、累、腿軟….很明顯在幾次訓練後得到非常好的回應，過程中若出現「停」那可能真的會停下來，但有趣的是若出現了「享受」那結果便會不同。
今天嘗試了在訓練的第四趟過程中，試著用微笑來帶過當下的難受，原來微笑、享受所帶來的感受如此不同卻又相同。佛系教練：人生不管家庭、工作、壓力、疫情，如果你沒辦法改變它，何不嘗試享受這個逆境，微笑擁抱自己，真實的感受面對；￼￼ Kobe Bryant ：￼￼ If you’re afraid to fail, then you're probably going to fail.
「如果你害怕失敗，那你很有可能會失敗。」
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