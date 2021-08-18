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訓練心得／台灣高山訓練 讓錢變成你夢想的形狀

運動筆記 / 黃俊麒

阿里山 海拔2200公尺 間歇篇

訓練本身是一件（身）痛（體）苦的事，它（訓練）痛苦但不代表他很（心）痛（靈）苦。

在訓練的過程中我享受著每一種想法喘、累、腿軟….很明顯在幾次訓練後得到非常好的回應，過程中若出現「停」那可能真的會停下來，但有趣的是若出現了「享受」那結果便會不同。

今天嘗試了在訓練的第四趟過程中，試著用微笑來帶過當下的難受，原來微笑、享受所帶來的感受如此不同卻又相同。佛系教練：人生不管家庭、工作、壓力、疫情，如果你沒辦法改變它，何不嘗試享受這個逆境，微笑擁抱自己，真實的感受面對；￼￼ Kobe Bryant ：￼￼ If you’re afraid to fail, then you're probably going to fail.

「如果你害怕失敗，那你很有可能會失敗。」

#阿里山 #高山訓練 #海拔2200 #高地訓練#kobe麒跑步訓練班 #佛系教練 #跑步教練感謝腦板 真男人文創商行#卡斯 訓練拍攝 感謝賜帥照感謝 Marathon PT 馬拉松治療師 協助拍攝

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