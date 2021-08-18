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跑步知識／加里山越野跑路線
加里山是苗栗很熱門的登山健行路線
從南庄上去有2個大家常去的登山口
鹿場和大坪登山口
鹿場的停車場大
很多人都從鹿場上山
另外也很多人從大坪登山口登山
這邊要找一下停車位
兩邊一上山都可以看到整片的杉林木
陽光灑進來風景非常的棒
還有可以從向天湖山上到加里山
3條路線都很棒
背包的裝備都要帶好帶滿
上山才可以隨時補水和補充體力
到加里山山頂視野也非常的好
好天氣可以看到遠方的山景和雲海
下山也可以到南庄吃美食
所以是非常熱門的登山健行越野跑路線
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