跑步知識／加里山越野跑路線

▲ 這是去年開賽前畫面，等起跑後，就可以看到每隊跑到哪個縣市&累計里程數 你今年報的馬都沒了、很久沒賽事可玩，感到有點空虛嗎？小妹在此推薦一個好活動，也期待跟各位大大成為隊友～線上環台賽 看你能

2021-08-17 09:25