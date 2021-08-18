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跑步知識／加里山越野跑路線

運動筆記 / Jack Kox

加里山是苗栗很熱門的登山健行路線

從南庄上去有2個大家常去的登山口

鹿場和大坪登山口

鹿場的停車場大

很多人都從鹿場上山

另外也很多人從大坪登山口登山

這邊要找一下停車位

兩邊一上山都可以看到整片的杉林木

陽光灑進來風景非常的棒

還有可以從向天湖山上到加里山

3條路線都很棒

背包的裝備都要帶好帶滿

上山才可以隨時補水和補充體力

到加里山山頂視野也非常的好

好天氣可以看到遠方的山景和雲海

下山也可以到南庄吃美食

所以是非常熱門的登山健行越野跑路線

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