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用路人心驚…台中市文心南路又出現大坑洞 市府緊急封填

政府下台鬥爭？馬來西亞的「首相政治狼人殺」

跑團天地／跟我們一起慢慢跑一圈台灣吧！

運動筆記 / AF

太刺激了！超好玩的線上環台賽！去年七月整個月，我覺得我一定是瘋了。來定飲料隊被澳門魂跑團激到，中午買便當也要累計跑步公里、下班回家也要、然後每天無論如何都要擠個 5K、假日擠個 10K、連下雨天都還在撐傘繞公園😂 雖然最後也是被辣了好幾圈，但沒想到環台賽可以逼出這種潛能。這也是人生第一次 10K 跑了 1小時 02 分鐘覺得感動，從來沒想過可以以六分速跑 10 公里，那時還在幻想如果我再努力努力半馬破 2 好像也是有希望的。

去年線上環台賽期間去跑了公老坪，腿爬坡爬到快廢掉

禁跑６個月 + 自我防疫２個月 = 打掉重練

同年 11 月被醫生告知跑步要緩緩了，因為我的心臟好像又不想讓我太疲勞，接著又是一連串的檢查，中間的峰迴路轉就不說了，一路到了 5 月醫生說我可以慢慢跑，開心之際疫情爆發了😨 別說出門跑步，連去出門上班都覺得小宇宙快毀滅，所以轉而向室內運動邁進，凡舉跳繩、啞鈴、各種 TABATA、單車訓練台、彈力帶、奇怪的帶動唱舞蹈通通都玩到煩了，腹肌也不小心練了出來。

居家運動道具齊全　但能出能跑步心情還是好很多的

一起加入吧！線上環台賽，目標月跑量 40 K

最近疫情趨緩我開始嘗試戴口罩＋口罩架跑步，荒廢跑步 6 個月後果然很不行，跑 3K 心跳已經飆個老高，隔天大腿還有點酸，因此環台賽決定來組一隊慢慢跑的歡樂隊伍吧！相信很多人跟我一樣是跑健康、快樂的，不要給彼此壓力，每周、每個人湊個 10K 我們就能環台一圈了耶~ Oh yeah~💯　目前我們這隊已經有9人了，歡迎也想歡樂跑的你們一起加入吧 ☺️

隊名：慢慢跑一圈　

活動辦法　報名點這裡　

啊對了，封面照片是我們同事們啦～有努力想拿名次的，可以加入 決Duel萬金石 那隊喔，我們家有可愛的同事在那兒，還是你想跟著筆記列車長跑，可以選 配速列車 ，列車長的專長就是帶著大家跑啊～快來快來～　報名只到８月底喔

環台賽 萬金石

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