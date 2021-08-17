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跑團天地／線上環台馬拉松－決Duel萬金石隊

運動筆記 / Carmy Chiu

▲ 這是去年開賽前畫面，等起跑後，就可以看到每隊跑到哪個縣市&累計里程數

你今年報的馬都沒了、很久沒賽事可玩，感到有點空虛嗎？小妹在此推薦一個好活動，也期待跟各位大大成為隊友～線上環台賽 看你能跑台灣幾圈啦～

去年小妹參加了運動筆記的「線上環台挑戰賽」，它是團體賽制，全隊累積里程數愈高者獲勝。而它的顯示畫面很有趣，所有參賽隊伍都會出現在台灣地圖上，隊伍位置會隨著累積距離移動，也能看到別隊跑到哪。所以，本來全隊只打算完成環台一圈（1200K），結果一不小心就開始追起別隊 （哇你看他們在梧棲就停了，我們快來刷一下超車），最後，我們這隊在一個月內跑了8600K，成為去年的第四名，每天睡醒第一件事就是打開地圖，看有誰在睡夢中偷偷超我們車（不是只有台灣跑友報名，去年第一名是來自澳門的隊伍），真的樂趣無窮～

▲ 這是去年開賽第一天，澳門隊馬上刷到苗栗，超變態

決Duel萬金石隊 我們還缺12人啦

而今年這個活動又即將開賽了，BUT！經過疫情攪局，很多去年的跑友都已呈現放空貌，無法原團重來。所以今年我和朋友加入了公開隊「決Duel萬金石」，今年的賽制，一隊最多可以有30枚選手，而目前這支公開隊還有12個名額。

既是團體賽，當然人數愈多愈好，報到滿最有利，所以！請容小妹在此徵個隊友，有興趣一同環台的朋友，今年賽期8/25～9/26計一個月，讓我們一起來吃台灣這個超大的甜甜圈吧XD

▶活動介紹在此：https://bit.ly/37MCpMw

▶歡迎加入 #決Duel萬金石

我們還差12人～～

▲ 這是今年報名畫面，快來「決Duel萬金石」當我們的隊友～ 

萬金石 環台賽

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