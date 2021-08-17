跑團天地／線上環台馬拉松－決Duel萬金石隊

給剛被診斷出阿基里腱斷裂，或手術完不久，或手術完不確定是否可以去球場運動的你。 該不該手術？ 你也許聽過，不用開刀只打石膏，斷掉的肌腱也能自己癒合？是的，你聽到的是真的，不過手術修補癒合的

2021-08-12 09:28