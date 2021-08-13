跑步知識／何謂「放鬆用力」?
何謂「放鬆用力」？
一般人都知道，只要增加力度，速度就會提升。那麼，我們只要愈用力，速度就會愈快吧？
沒有錯，可是當我們想出一次很快的拳時，是否也通常都不其然地先抓緊拳頭，令手部肌肉變得繃緊，然後才揮拳？然而，繃緊的肌肉往往會令其速度減慢並虛耗了額外的能量 ; 而柔軟放鬆就才能收放自如。因此我們要學懂如何跑得更經濟，學習「放鬆地用力」。
比如說「抖腳」，當你「抖腳」好一段時間後，你也不會覺得特別累，這是因為你是在「放鬆用力」。跑步要做到「放鬆用力」絕不是一朝一夕的事，就如「真男人」張家哲所說 :「控制雙腳落地如控制毛筆力般，要不斷練習才能有精細的自動化動作。學習什麼是放鬆、什麼是放鬆中用力。」
因此，我會建議大家做三個 Drills 來建立「放鬆用力」的感覺，令大家跑得更有力和更經濟。
原地跑 ( Run In Place )
先企直並拉長上身致腹部收緊，開始「放鬆」地原地跑
注意：
1. 積極擺手，以保持平衡
2. 跑動時不要偏移原來位置
提示: 跑動時盡可能用中掌落地，並放鬆肌肉和關節，收細不必要的聲響。
單足前跳 ( Single Leg Bounds )
先企直並拉長上身致腹部收緊，提起一邊腳然後向前跳
注意：
1. 盡可能維持落地的穩定性
2. 放鬆膝關節和腳腕關節
提示: 不是愈遠愈好，懂得放鬆和穩定才重點
跨步跳 ( Bounding )
先企直並拉長上身致腹部收緊，可先放鬆地碎步然後才跨步前跳
注意：
1. 腳不能伸太前 / 後，宜於身軀正下方，用中掌著地
2. 將近落地時，在空中便要有意識準備發力往前跳
3跑步時的每一步其實都是在跨步跳，因此我們要學懂如何放鬆地跳，使落地發力時不會用「死力」
Reference
Science For Sport
張嘉哲《永不放棄的跑者魂》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言