跑步知識／何謂「放鬆用力」?

何謂「放鬆用力」？

一般人都知道，只要增加力度，速度就會提升。那麼，我們只要愈用力，速度就會愈快吧？

沒有錯，可是當我們想出一次很快的拳時，是否也通常都不其然地先抓緊拳頭，令手部肌肉變得繃緊，然後才揮拳？然而，繃緊的肌肉往往會令其速度減慢並虛耗了額外的能量 ; 而柔軟放鬆就才能收放自如。因此我們要學懂如何跑得更經濟，學習「放鬆地用力」。

比如說「抖腳」，當你「抖腳」好一段時間後，你也不會覺得特別累，這是因為你是在「放鬆用力」。跑步要做到「放鬆用力」絕不是一朝一夕的事，就如「真男人」張家哲所說 :「控制雙腳落地如控制毛筆力般，要不斷練習才能有精細的自動化動作。學習什麼是放鬆、什麼是放鬆中用力。」

因此，我會建議大家做三個 Drills 來建立「放鬆用力」的感覺，令大家跑得更有力和更經濟。

原地跑 ( Run In Place )

先企直並拉長上身致腹部收緊，開始「放鬆」地原地跑

注意：

1. 積極擺手，以保持平衡

2. 跑動時不要偏移原來位置

提示: 跑動時盡可能用中掌落地，並放鬆肌肉和關節，收細不必要的聲響。

單足前跳 ( Single Leg Bounds )

先企直並拉長上身致腹部收緊，提起一邊腳然後向前跳

注意：

1. 盡可能維持落地的穩定性

2. 放鬆膝關節和腳腕關節

提示: 不是愈遠愈好，懂得放鬆和穩定才重點

跨步跳 ( Bounding )

先企直並拉長上身致腹部收緊，可先放鬆地碎步然後才跨步前跳

注意：

1. 腳不能伸太前 / 後，宜於身軀正下方，用中掌著地

2. 將近落地時，在空中便要有意識準備發力往前跳

3跑步時的每一步其實都是在跨步跳，因此我們要學懂如何放鬆地跳，使落地發力時不會用「死力」

Reference

Science For Sport

張嘉哲《永不放棄的跑者魂》