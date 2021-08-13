跑步知識／礁溪越野跑路線
礁溪是很熱門的旅遊景點
平日假日都有很多人會去旅遊
冬天更是泡溫泉的好去處
從礁溪的市區往五峰旗風景區前進
沒多久就可以先到達跑馬古道
跑馬古道的路況很好
路線旁也可以看到山下的風景和龜山島
再上到北宜縣界公園
也可以前往四堵苗圃步道
另外從五峰旗風景區可以上山到聖母山莊
這裡因為山上有抹茶山的特殊景色
所以很熱門
登山的人潮也非常的多
步道狀況也非常好
山上可以遠望蘭陽平原的風景
還有林美磐石步道
路線平坦好走,沒有什麼爬升
還可以欣賞瀑布的景色
走一圈不到5公里就可以回到入口
所以也是很熱門的步道景點
爬完山下山沒多久
就可以回到礁溪市區泡溫泉和品嚐美食
所以是旅遊登山健行越野跑非常棒的地方
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