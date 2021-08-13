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跑步知識／礁溪越野跑路線

運動筆記 / Jack Kox

礁溪是很熱門的旅遊景點

平日假日都有很多人會去旅遊

冬天更是泡溫泉的好去處

從礁溪的市區往五峰旗風景區前進

沒多久就可以先到達跑馬古道

跑馬古道的路況很好

路線旁也可以看到山下的風景和龜山島

再上到北宜縣界公園

也可以前往四堵苗圃步道

另外從五峰旗風景區可以上山到聖母山莊

這裡因為山上有抹茶山的特殊景色

所以很熱門

登山的人潮也非常的多

步道狀況也非常好

山上可以遠望蘭陽平原的風景

還有林美磐石步道

路線平坦好走,沒有什麼爬升

還可以欣賞瀑布的景色

走一圈不到5公里就可以回到入口

所以也是很熱門的步道景點

爬完山下山沒多久

就可以回到礁溪市區泡溫泉和品嚐美食

所以是旅遊登山健行越野跑非常棒的地方

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越野跑

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