史上最偉大奧運千五 挪威 Jacob 創紀錄寫下維京傳奇

「比起哥哥們，Jacob 天份並沒有更高！當初我從零開始訓練 Henrik、Filip，走錯很多路，Jacob 是我們知識累積的成果...Henrik 開玩笑如果他跟 Jacob 交換他就是奧運冠軍了！」 by Jacob Ingebrigtsen 的爸爸兼教練 Gjert “When we started with Henrik, we didn’t know how to do things,” Gjert said. “So he had a lot of injuries, because we did a lot of wrong things. So Jakob is a product of accumulated knowledge over time…Henrik says, ‘I wish I was Jakob, because then I would have won the Olympics.’”

2020 東京奧運最後一場田徑中長跑場地賽－男子 1500m，並沒有讓跑迷失望，前六名超越奧運紀錄，前七名的成績可以拿下史上所有奧運的金牌，全場焦點在年僅廿歲就以奧運紀錄拿下金牌的 Jacob Ingebrigtsen，見證當年的小不點，一路長大到成為維京傳奇。

史無前例高速奧運決賽

準決賽時第二組實力派選手合作加壓，引領出 Abel Kipsang 以黑馬之姿殺出 3:31.65 突破高懸 21 年的奧運紀錄，跑迷熱議的決賽走向，在鳴槍出發後立刻揭曉：更快、更高壓、史上最速。

Jakob Ingebrigtsen 初盤領跑（圖片來源：Sydney Morning Herald）

起跑後第一圈挪威廿歲 Jacob Ingebrigtsen 取得領跑位置，帶著全體以 56.2 秒跑完第一圈，當代最速肯亞 Timothy Cheruiyot 接替領跑位置，第二圈更快 55.6 秒！此時全體拉成長長一排，頭尾約 2 秒差距，Timothy 戰術就是複製 2019 年世錦賽的金牌方程式，要開就 1500m 全開！第三圈 55.5 秒不給大家喘息的機會，稍微分出七人、六人集團，約差 2 秒！2:47.3 通過 1200m，改寫兩天前的新奧運紀錄絕對沒問題！

Timothy Cheruiyot 帶領著全體以奧運前所未有高速前進（圖片來源：Twitter）

進入最後直道，一直緊跟在第二位置的 Jacob 超越 Timothy，過去他們交戰 12 次，這次是 Jacob 第一次讓 Timothy 看得他車尾燈進終點！

Jacob 通過終點 3:28.32 奪金寫下新奧運紀錄！0.7 秒後 Timothy 通過終點拿下銀牌，後勁兇猛的英國 Josh Kerr 差點追上，以 0.04 秒之差拿下銅牌。

Jakob Ingebrigtsen 通過終點拿下金牌（圖片來源：Twitter）

奧運五朝元老 Willis：最偉大的千五

這場決賽締造很多奧運千五的里程碑，首度有人在奧運跑進 3:30，一次就有四位！前七名不僅都超越這屆之前的奧運紀錄，可以拿下奧運史上任何一屆金牌！從第一名到第十三名，都是各個名次的奧運史上最速！紐西蘭奧運五朝元老，擁有奧運銀牌、銅牌各一面的中距離名將 Nick Willis 在 Twiiter 形容這是史上最偉大 1500m 除了是當下的震撼，更有很多數據佐證。

Best 1500 race of all time— Nick Willis (@nickwillis) August 7, 2021

戰術輪流轉的奧運戰場

2010 年代的奧運中長跑大部分是開最後的劇本，上一屆奧運千五的冠軍時間甚至慢到 3:50；本屆奧運男子萬米再度上演類似劇本，不過接下來每場中長跑都是全程高張力高速對決，帶給觀眾不同的感受和震撼。為了提升比賽精彩程度或為盡力精神而跑，部分選手、教練會提倡全程高速領跑，不過通常會採取這種策略，是因為選手本身的特性，以本屆男子 1500m 為例，今年目前能跑在 3:30 的選手幾乎都沒有最後一圈開出 50 秒的能力，但能全程高速巡航每圈 55-56 秒，甚至在準決賽就先用這個策略把尾速好的選手先淘汰，決賽大家用彼此擅長武器一決勝負，不僅全程精彩、全體都在歷史上留名！

而流行開最後的世代，也剛好大家尾速都很好，當全部的人策略都是開最後，就造就了慢跑大半程、開最後的比賽，精彩程度見仁見智，但除了名次就沒有太多餘韻長存、名流歷史的看點（當然...史上最慢或史上最快最後幾公尺之類的還是會被記得）。

集家族大成 Jacob 登上最高榮耀

自 16 歲時成為歷史上最年輕一英里突破四分的人類，Jacob Ingebrigtsen 現在是奧運 1500m 最年輕的金牌得主，現在排在 1500m 歷代第八傑！經過這經典的一役，Jacob Ingebrigtsen 表示，奧運金牌是他跑步初衷嚮往的最高榮譽，也許是他的哥哥們在 25 歲後失去進決賽的競爭力而有感，他希望能在世界頂尖舞台「多打滾幾年」（many yeas into the future），接下來會把重心擺在世界紀錄上，向來對外開放的父親 Gjert 表示這是必然，但還需要「幾年」（few years）。

Jacob Ingebrigtsen 和他的爸爸兼教練 Gjert（圖片來源：Twitter）

Ingebrigtsen 兄弟左起 Henrik、Jacob、Filip（圖片來源：Twitter）

Ingebrigtsen 兄弟也被培養了高度自主獨立思考能力，如 Jacob 不准他爸或哥哥給他任何戰術的建議，Gjert 也樂見兒子們了解自己的身體和比賽，他的任務是分析客觀的情況讓他們思考應對方式。

高速領跑主義者 Timothy Cheruiyot

My Olympic Silver medal 🥈. What a race! @Olympics Feeling proud and thankful to have been in Japan. See you for the next one at @Paris2024 pic.twitter.com/KR364X59P6 — Timothy Cheruiyot (@tim_cheruiyot) August 9, 2021

2019 年世錦賽 Timothy Cheruiyot 以高速獨跑出 3:29.26 拉開無人能及的差距奪冠，他表示在國內選拔時，即使前面有保留但最後開不贏只跑出第四，幸好賽季中跑出 3:28.28 個人最佳入選，這次決賽他意識到高速領跑是他唯一有勝算的方式，全力發揮後輸了也沒有遺憾。Timothy Cheruiyot 的教練 Bernard Ouma 接受 LetsRun 訪問時表示，除了他們擅長高速巡航，他們覺得技巧性開最後的比賽很無聊，高速領跑比較娛樂，也是他們平常的訓練的方式！