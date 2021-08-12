跑步知識／阿基里斯腱斷裂 術後復健

給剛被診斷出阿基里腱斷裂，或手術完不久，或手術完不確定是否可以去球場運動的你。

該不該手術？

你也許聽過，不用開刀只打石膏，斷掉的肌腱也能自己癒合？是的，你聽到的是真的，不過手術修補癒合的機會比較高，再斷裂的機率也比較低；手術比較大的缺點是，有傷口就有感染的風險，儘管感染的機率並不高。另外，不開刀的額外風險是，如果過了幾週後才發現肌腱沒癒合，還是得手術修補，反而延長你丟掉拐杖的時間，回去運動場上的時間自然也一延再延。台灣目前的現況建議手術修補，除非有特定的疾病或麻醉風險偏高才建議嚐試不手術的治療。

手術時機？

斷裂後約7-14天左右是比較恰當的時機，太早開刀因為斷側處發炎嚴重不好縫合；太晚開刀又因為肌腱斷裂後會漸漸縮短，延遲手術愈久，縫合處的拉力會比較大，可能增加斷裂的風險，或手術時需取他處肌腱加強修補。

術後需要買專用的術後輔具鞋嗎？

打石膏的缺點是它是封閉型的，於是術後看傷口時必須鋸開一部分以便觀察傷口；石膏也不耐走路，走多了會斷裂，就得提早回去找骨科醫師重新打石膏，也因此會延遲早期承重行走 (不拿拐杖) 的訓練；另外是第一個石膏的腳踝角度是固定的，想要調整角度需要重新製作。因為石膏有以上的缺點，所以如果經濟能力或保險可以支付，強烈建議買專用的術後輔具鞋，英文是Walking Boot，中文也有人翻為跟腱靴，市面上大約分為2類：第一種是附上鞋跟墊，可以讓踝關節固定在蹠曲30度、15度，及0度，如下圖；第二種產品則是在踝關節處有一個關節，可以調整角度。除了調整踝關節蹠曲的角度方便許多，也比較不會斷裂，當然舒服度及外觀更是大勝石膏。

多久可以不用拐杖？

最快在術後第3週開始 (滿14天) ，穿著輔具鞋的情況下，就可以在家練習不用拐杖走幾步路，在不增加疼痛的前提下，逐漸增加行走距離，不過出遠門仍建議使用拐杖，大約術後第9週時，就不再需要拐杖了。

術後輔具鞋的角度？何時不再穿？

剛開完刀的前3週，輔具鞋會固定在蹠屈30度 (踮腳尖的姿勢)，目的是減少肌腱的拉力，以免再次斷裂。第4週起改為20度，之後每過1-2週減少10度左右，大約在第6-8週時，調整到0度左右 (即正常站立的踝關節位置)。#因每個人手術的時間，縫合後的肌腱張力不同，因此術後角度沒有一定的準則，建議以您的骨科醫師為主，記得務必在第一次回診時詢問您的醫師對於踝關節角度的計畫。

什麼時候可以跑步？

第5-8週：練習踝關節的主動關節活動，腳懸空的同時，勾腳背再踮腳尖，10下1組，照三餐做3組，即一天共9組；也可以用踝關節繞圈的方式進行。此時期也應開始練習負重踮腳尖，坐在椅子上將腳平放地上，練習踮腳尖，逐漸在膝蓋上用啞鈴或槓鈴或史密斯機器加重量，但重量不超過體重的50%。

第9-16週：開始雙腳站立踮腳尖，先從重心放在健康腳為主，逐漸轉移雙腳平均分擔體重，目標是將全身重心轉移到傷腳上。要注意的是，是站在平地上練習踮腳尖，不是將腳掌半踩在階梯上練習踮腳尖。這時也可以開始練習騎固定式腳踏車，以改善心肺耐力及下肢肌力。同時開始深蹲訓練，初期先蹲30度左右即可，練習將重心平均放於雙腳，若無疼痛且重心能平均放在雙腳，再逐漸增加深蹲的角度及增加負重。

第17週後：當你可以「單腳踮腳尖時做10下時且沒有任何疼痛，就可以開始跑步了。」先從原地跑步開始，逐漸轉移到跑步機或平地，時間從1-2分鐘開始，以不會痛為原則，慢慢增加時間。測試方法可以參考這篇文章「單腳墊尖測試」。

何時可以回運動場？

若你的目標只是可以游泳、腳踏車、跑步的話，沒有要進行任何球類運動或舞蹈的話，這篇文章看到這裡就可以了。若你的目標是球類運動，如籃球、足球、排球、羽毛球、網球…等激烈運動，那麼請持續看下去。第17週後，若慢跑無不適，則可以練習雙腳原地跳躍，跳起時先微微離地即可，無疼痛再慢慢增加跳躍的高度，增加雙腳向前跳躍。此時應持續重量訓練，除了踮腳尖持續增加負重外，深蹲、硬舉、分腿蹲、髖內收/外展…等下肢的訓練都要持續進行。

目前的研究論文已知的事實是，平均6個月可以回到運動場做專項訓練，但6個月是平均值，有些人3個月，有些人12個月，而且這個平均值並沒有考量你原本的體能水準？想從事的運動項目？玩興趣的還是職業級的？但不管怎麼，回到運動場上的時機，並不是6個月時間到了，你就可以回去打球，而是以下的條件，你符合了嗎？

第25週開始，若符合以下1-3的條件，就可以開始進行有專項運動訓練了：

(1) 踮腳尖的肌力已達正常腳的90%以上。若不曉得該如何評估肌力，可以改用耐力評估，例如正常腳可以踮腳尖20下，那傷腳至少要能做18下(達正常腳90%以上)才合格。

(2) 走路、跑步、雙腳跳遠的步態正常，落地的姿勢也正常 (起跳及落地身體不會偏一側)。

(3) 跳繩有維持一分鐘以上的耐力。

(4) 有些論文列入「單腳向前跳遠 (single leg hop test)，距離達正常腳單腳跳的75%以上。」但此項標準強度太高，冒然測驗會增加肌腱再斷裂的風險，所以若沒有醫師或治療師的同意，不宜做此項測試。

什麼時候可以去健身房？

一出院就可以去健身房了喔！以免因為術後休息太久，造成心肺耐力或全身肌肉萎縮，還有肥胖！！0-4週的重訓挑不會用到腳踝的動作，上半身的阻力訓練全部都可以做，下半身的除了會用到腳踝的不碰之外，可以練髖或膝關節，例如腿推蹬 (Leg press) 不能做，但腿伸直 (Leg extension) 及腿屈曲 (Leg curl) 可以做。第5週開始就可以開始練腳踝囉！請參照前述的「什麼時候可以跑步？」

需要找1對1物理治療嗎？

我的建議是，有專業人士帶著你好好訓練，幫你徒手治療增加關節活動度減輕組織水腫、評估你的動作姿勢，是否做出危險動作，還有評估你是否可以符合上述所有的標準，你會輕鬆很多且恢復比較快。如果你有下列狀況之一，那我強烈建議尋求一對一的物理治療：沒有信心做對動作走路或下樓梯步態一直怪怪的，但不清楚哪裡怪或該怎麼訓練保險有給付其他參考文章若你有興趣了解職業運動員在阿基里腱斷裂後的運動表現，可以參考這篇文章。NBA球員在阿基里斯腱斷裂後還能回到比賽上嗎？