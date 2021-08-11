2024巴黎奧運馬拉松 Le Club Paris 2024註冊教學

2020東京奧運在一片艱難中舉辦也算順利結束了，對我們跑者來說，最關注莫過於最後兩天的男子、女子馬拉松決賽了，雖然這輩子應該不可能練到能去跑奧運，但看著賽事也是讓人血脈賁張。不過!!!不過!!!這輩子離奧運馬拉松最近的機會來了!!!這幾年的奧運會都環繞著兩性平權、全民運動等主軸辦理，所以2024巴黎奧運也為了鼓勵大家多運動，所以馬拉松項目也要開放給一般民眾報名上賽道跑馬啦。預計會和奧運馬拉松項目同天、同賽道，但報名細節、費用尚未公布，必須在2024年前先上Le Club Paris 2024網站累積積分。

Le Club Paris 2024的累積積分如下

騎車5點/每公里；跑步20點/每公里；走路10點/每公里；其他運動60點/30分鐘；填寫推薦代碼有25點，透過你的推薦代碼加入有50點/人。總共要累積10萬分以上，才有資格抽選2024巴黎奧運馬拉松的參賽權。

Le Club Paris 2024網站註冊

註冊網頁傳送門：https://club.paris2024.org/

進入頁面，請直接點選黃色橢圓圖塊進入註冊新帳號註冊頁面

新帳號註冊很簡單就只有一頁，把名、姓、出生年月日、帳號(電子信箱)、密碼填寫完畢就OK請特別注意密碼需要8碼以上，並含有大、小寫英文、數字、特殊符號。

送出後就會看到這個畫面。之後請到電子信箱收信做帳號認證。

E-mail認證

請點信件中cliquant sur ce lien. 進行帳戶認證。點選後會直接連回Le Club Paris 2024網站，點右上角 SE CONNECTER登入帳戶

登入Le Club

第一次登入會需要看一大串的同意說明

都是法文真的有看沒有懂。

不得不抱怨一下法國人真的是法國人，網站全法文介面完全沒有其他語系可以參考。還好有全民哥哥(?)谷哥翻譯，勉強知道網頁在講啥。如果我有解讀錯誤的部分歡迎指正，然後請鞭小力一點，畢竟我只學了日文沒學法文啊....

點翻譯大約理解一下Le Club的會員規定。

如果不想看冗長又奇怪翻譯的人就自己勾選同意後送出。

綁定運動app

登入之後先去綁定運動app，這樣之後的運動才會被累積積分。

請點頁面右上方的MARATHON GRAND PUBLIC

進入後請點最下方的JE CONNECTE MON APP DE SPORT

同樣第一次登入也會有隱私權宣告確認，這裡我點右邊接受。

繼續到畫面最下方點選進入綁定運動app

這邊會詢問是否同意Le Club Paris 2024帳號與Sport Heroes連動，照著預設先點選同意。

綁定app(此處為garmin connect連動設定)

接著就進入app連動設定的畫面，有先挑出9個比較常用的app，garmin connect直接就被放在第一個了。

點garmin connect的圖示會跳出連動的操作對話框

所以準備好你的garmin connect帳號、密碼並輸入後點選Sign In。

進入下一畫面後點選Save

跳至下一畫面後請點選Agree。

跳回網頁畫面就可已看到garmin connect綁定成功。如果這9個都沒有你使用的運動app，那就要到姓名框底下點選

把大部分的運動紀錄app都列出來了，就請各位自行運用啦。

設定完就可以回Le Club Paris 2024主頁面

Le Club Paris 2024頁面說明

Le Club Paris 2024用大色塊來說明各項目，正如前面提到的騎車5點/每公里；跑步20點/公里；走路10點/每公里；其他運動60點/30分鐘，填寫推薦代碼有25點；透過你的推薦代碼加入有50點/人

另外大家要把握2021/6/23~9/5的機會，這時夏季活動點數會翻倍喔，系統會自動幫累加。

填寫推薦代碼有25點

我的推薦人代碼fOoRxz

填寫推薦代碼有25點，所以請好好運用，記得填寫我的推薦人代碼fOoRxz (感謝各位大德)透過你的推薦代碼加入有50點/人

設定完畢就是好好運動啦，希望大家都能順利累積到10萬分，然後抽中巴黎奧運馬拉松。一輩子能離奧運最近的時刻就靠這次啦!!!