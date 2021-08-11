跑步知識／谷關七雄越野跑
台中的谷關七雄是非常熱門的登山健行步道
每一座山都有不同的難度
沿著台8線進到谷關山區
就可以前往每一座山
上山下山都可以回到台8線上
非常的方便
每座山上都有不同的風景視野
可以看谷關河谷的風景
因為谷關海拔也都在1000-3000公尺左右
所以也有機會看到雲海
不過如果天氣陰天或下雨
山上也會變的很冷
上山前最好先規劃路線
攜帶該帶的防寒裝備,補給品,醫療包等等
下雨天就不要上山
等好天氣再上山
本集就來聊一下谷關七雄
每座山的路況還有風景特色
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