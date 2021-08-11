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台東熱氣球11年來第一起起火事故 縣府：非飛安事件活動持續

跑步知識／谷關七雄越野跑

運動筆記 / Jack Kox

台中的谷關七雄是非常熱門的登山健行步道

每一座山都有不同的難度

沿著台8線進到谷關山區

就可以前往每一座山

上山下山都可以回到台8線上

非常的方便

每座山上都有不同的風景視野

可以看谷關河谷的風景

因為谷關海拔也都在1000-3000公尺左右

所以也有機會看到雲海

不過如果天氣陰天或下雨

山上也會變的很冷

上山前最好先規劃路線

攜帶該帶的防寒裝備,補給品,醫療包等等

下雨天就不要上山

等好天氣再上山

本集就來聊一下谷關七雄

每座山的路況還有風景特色

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