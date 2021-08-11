跑步知識／谷關七雄越野跑

2020東京奧運在一片艱難中舉辦也算順利結束了，對我們跑者來說，最關注莫過於最後兩天的男子、女子馬拉松決賽了，雖然這輩子應該不可能練到能去跑奧運，但看著賽事也是讓人血脈賁張。不過!!!不過!!!這輩子

2021-08-11 09:25