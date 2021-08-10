跑團天地／飛奔山林的越野跑團 凝聚感動的新竹強

新竹強跑團的美食聊天區 花椒囪囪正宗四川麻辣燙 (照片來源：林筱禎)

每周末，來自各地十多個跑者集合到新竹芎林，擁有新竹八景美譽的『飛鳳山』集合，扣上水袋背包、確認補給品夠不夠，邊聊著等一會兒午餐吃甚麼的話題，展開他們的長距離越野跑練習。難以想像的是，這樣的周末越野跑訓練，『新竹強』已經持續兩年多了。跑完之後，一塊吃午餐話家常，那是一份家族的氛圍。

每一次前往外地都彷彿是家族露營旅行

「我們去外地比賽，會問主辦單位旁邊可不可以露營。」林筱禎說道：「攜家帶眷去露營，坐在一起吃飯聊天，隔天比賽的人去比賽，其他人則等著或去走一走。」對她來說，新竹強不只是一個共同擁有跑步興趣的團體而已，更像是一家人、不分你我的家庭活動。這份綿亙的情感，串聯著每一個夥伴，讓他們從馬路跑上山徑，從城市喧囂走入戶外山林。

新竹強強在哪

新竹強組成至今已有八年歷史，源自於團長林筱禎為了健康開始跑步。身體不佳的筱禎，聽從喜歡跑步的姊姊建議，從三五公里開始跑，並以年底的臺北馬拉松半程賽為目標。原本以為跑完半馬後，身體健康了就可以停止跑步這件事。沒想到，賽後填寫了觀光局的問卷調查，竟然幸運地抽到隔年二月的沖繩馬拉松四天三夜機加酒免費名額。當時甚至沒有跑錶的她，也不懂甚麼馬拉松訓練，只得用土法煉鋼方式訓練──每天跑步兩個小時──就這樣傻呼呼地前往沖繩參賽。

桃竹苗好友們齊聚新竹強 (照片來源：林筱禎)

一路從三五公里跑進半程馬拉松，甚至以小白兔之姿跑向沖繩國際馬拉松，這件事透過社群媒體也吸引筱禎好友們的參與與加入，決定一塊報名新北市舉辦的侯硐馬拉松。於是，筱禎的姊姊就說了：「團報，那就叫『新竹強』吧！」於是，這個名字就沿用至今。成立的過程也奠定了跑團的調性，成員們多半是朋友的親友、同學及家人，每個月會團報參加一場桃竹苗地區，最長不過是半程馬拉松賽。幾次路跑賽後，新竹強的名號逐漸被眾人知悉，陸陸續續桃竹苗各地的跑者穿上『新竹強』的隊服，也感受到一家人們的氛圍。

從路上走向山巔

路上的比賽玩夠了，新竹強跑團開始嘗試 ezFun 生活玩家的小型越野賽、以及舉辦於汐止，結合水路與新山夢湖的水返腳兩棲越野賽，在此遇到了在越野賽出類拔萃的陳鵬中，透過鵬中哥的介紹，跑團對越野跑有更深一層的認識，也從輕度越野癮玩上了重度越野，踴躍投入跑山獸、谷關七雄以及 XTERRA 越野跑賽事。

「我們跑公路賽，怎麼跑都跑不贏科班選手，最多拿到分排前幾名，拿不到總排。但是，跑越野賽，名次看起來比較漂亮。」筱禎笑說：「但其實是大家都很喜歡山林戶外風景，大部分的人都有登山的經驗。」在新竹強跑團被譽為教練的陳鵬中，征戰台灣各地越野跑賽事，還幾度前往香港、歐洲、中國參賽環大帽山越野賽、The North Face 100 及被譽為越野殿堂的環勃朗峰越野賽，柴古唐斯括蒼山越野賽，可說是戰功彪炳。為了幫助隊友們，他分享了自己的訓練給新竹強的夥伴們精進腳下功夫。

(照片來源：林筱禎)

「回顧過去幾年檢視，我們發現訓練都對自己太好。」筱禎說道：「後來我們設定每周都要跑山，訓練時強度要到，每個月的跑量要 250 公里以上，這裡頭會有很多是山路里程。」每周末，新竹強一群好友們登上郊山，展開整一個上午的訓練。每周末上山固定訓練，並非每個人都願意，卻也是如此，過去兩年的累積，新竹強不只是成為在越野跑賽事的凸台常客，也養出了熱愛山林、大氣且豪邁的團隊精神。

跑出革命情感

新竹強跑團不只是越野跑的常勝隊伍，也是熱愛戶外的露營客。前往外地參賽，帶著家人浩浩蕩蕩安營紮寨，在戶外空間烹煮、就著月亮、星光暢談。「如果你在越野賽的會場看到很多帳篷，可能就是我們。」筱禎表示：「我們會一起吃飯，然後聊一聊明天比賽怎麼跑。」比賽不只屬於參賽者，應該也能讓家人們共享。鵬中表示：「參賽者跟家人大概各占一半，比賽時，他們就會到附近的步道走一走，或是參加短距離。」一塊參加的比賽多了，共度的狂風暴雨也不少，不同於隔在一牆之外、住飯店和旅館的跑團。新竹強的夥伴們只隔著一層帳，隊友們的親人彼此都熟識，養成深厚的革命情感。

(照片來源：林筱禎)

踏過許多郊山的他們，也對山林滿地的垃圾感到無奈，這也讓他們發了念，自力撿拾垃圾下山。那是出於對山的尊敬，以及身在其中的一份恩情。「我們去郊山練跑，看到垃圾就會撿下山。」筱禎說：「既然我們愛山，在探訪新路線時就會把垃圾清掉。」早期的新竹強每個月會安排一場半程馬拉松賽事，這些年，每個月安排一場越野賽。從南到北，每一場比賽都能看見『新竹強』的身影。但新竹強也不只是跑比賽而已，筱禎表示，一當參加了長距離比賽之後，隔周就會安排輕鬆的露營活動，讓大家放鬆、交流心得。「共同的興趣把我們集合在一起，」筱禎說道：「心得交流則讓我們共同成長。」

踏入越野終不悔

從幾年前投入越野跑至今，筱禎抱持著享受且全心傾注的心意。對她來說，越野跑從人、比賽本質到氛圍都充滿著活力。「會參加越野賽的人，尤其是長距離的比賽，心智都有一定的磨練，心胸開拓不拘小節，跟這樣的人交流會覺得很舒服。」筱禎說道：「越野跑比賽就像是一個旅程，大家在旅程中互相勉勵，這個氛圍是很快樂且正面，大家的目標不是你跟我的競爭，而是試著更接近終點。即使是競爭也是良性競爭。」

(照片來源：林筱禎)

身經百戰的鵬中表示，在越野跑結識的友誼是他堅持參賽的原因：「比了很多場比賽到現在，會持續參加越野賽的原因，是因為結交了很多好朋友。儘管賽場上大家互有競爭，但私底下大家都是好朋友。」除此之外，山上的花蟲鳥草，大自然的美景也是越野跑的特色：「山上會有不同的風景，你會看到動物或特別的植物。」山上的美景繽紛且多變，相隔三個月再去一趟，大自然總展現不同的樣貌。

(照片來源：林筱禎)

重返墾丁的時候到了！

提到越野跑，自然不能忘了在墾丁深耕的 XTERRA 越野三項暨越野跑賽事，連續參加兩屆的筱禎表示，她對 XTERRA 越野賽又愛又恨，路線風景宜人、曠山遠景，跑者們聚在一塊彷如越野跑的家族聚會，唯一辛苦之處在於她自認並不耐熱，每回挨不住熱只能力求完賽，不求成績；陳鵬中則分別參加過 XTERRA 越野三項及越野跑，他笑說如果天氣不那麼熱的話，可跑性佳的路線真的可以跑得很爽。此外，兩人也對 XTERRA 賽事的規模與細節安排相當讚許。如果要再次重返墾丁，肯定也要再往山上走一趟才是。

11 月 21 日將於墾丁舉辦首屆 LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華，十一月份的墾丁氣候舒適，兩人都表示很期待有機會能參與更多樣化的墾丁越野跑路線。如果你在墾丁六福山莊、比賽路線上看見了『新竹強』的身影，別吝惜為他們大聲加油。

2021 LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華

活動日期：2021 年 11 月 20~21 日

活動地點：墾丁六福山莊（946 屏東縣恆春鎮墾丁里大溪巷 5 號）

活動項目：11 月 20 日（六） MTB 登山車

11 月 21 日（日）Trail Run 越野跑

賽事資訊： https://taiwantriathlon.pse.is/3jrp2e