奧運女子萬米 Hassan兌現宣言 收下第二金、完成三項挑戰

「一開始的配速平常感覺是慢跑，但這次我覺得像在衝刺，只能硬著頭皮跟下去，途中一直覺得自己很傻，幹麻報三項？」 by Sifan Hassan荷蘭名將 Sifan Hassan

8/6 的 1500m 領跑大半程最終以銅牌完賽，三金大業宣告失敗，賽後表示這反而激發了她跑萬米的動力，宣告 90% 奪金，8/7 晚間登場萬米，她以金牌兌現 90% 宣言，完成三項挑戰的最後一塊拼圖，本屆奧運共收下兩金一銅。1948年荷蘭短跑名將 Fanny Blankers Koen 在 100m、200m、80公尺跨欄奪下三金，為首位同屆拿下三面田徑個人項目金牌的女子選手，其實她也是奧運史上唯一拿下三面田徑個人項目獎牌的女性，所以別說三金，三面任何顏色的獎牌都是個至高無上的挑戰，而 Sifan Hassan 成為了史上第二位達成此壯舉的女性，還是挑戰體能極限的中長距離。

酷熱下招數盡出的女子萬米

初盤 廣中璃梨佳和 新谷仁美領跑（圖片來源：Twitter）

比賽在 30 度高溫、88% 濕度下鳴槍出發，剛創下日本 5000m 紀錄的 廣中璃梨佳 和 新谷仁美 領跑，配速約在 3:03/k 左右。3000m 時 5000m、10000m 世界紀錄保持者 Letesenbet Gidey 出來領跑，配速逐漸壓到 3:00/k 以內，本來的大集團在 5000m 約 15:08 通過時只剩下六人！

Gidey 出來領跑將近 7000m（圖片來源：Twitter）

Gidey 在 5-8k 用力加壓，2:56、2:57、2:55 將集團瘦身到只剩下自己、Hassan 和巴林 Kalkidan Gezahegne，然後 Gidey 回頭跟 Hassan 簡短的交談，配速降到 3:05/k 左右，從每圈 70 秒慢到 75 秒。

Gidey 回頭和 Hassan 簡短交談（圖片來源：Twitter）

在沒有任何人追上來的情況下，三人進入最後一圈，無論 Gidey 怎麼加速都甩不開 Hassan、Gezahegne，她們緊緊吸著在側後方蠢蠢欲動，直到進入最後直道 Hassan 才超車拔腿狂奔，最後 100m 開了 13.6 秒，29:55.32 拿下本屆第二面金牌！

最後 100m 以13.6 秒衝線奪金（圖片來源：Twitter）

Gezahegne 緊接著進入終點以 29:56.18 拿下銀牌，最後 100m 也有 14 秒整左右！帶了6900m 的 Gidey 最後直道氣力放盡拿下銅牌 30:01.72。

兩位 sub 30 奧運萬米史上第二多

2008 年北京奧運衣索匹亞 Tirunesh Dibaba 和土耳其 Elvan Abeylegesse 競合之下跑出 29:54.66 和 29:56.34，首次將奧運女子萬米帶入 29 分台，然而 Abeylegesse 之後驗出禁藥被取消資格。2016 年里約奧運衣索匹亞 Almez Ayana 突破高懸 22 年的世界紀錄，跑出 29:17.45 並帶出三位選手跑進 30 分內，堪稱為最偉大奧運萬米。本屆女子萬米在炎熱的天氣和戰術考量下，配速多有變化還能有兩位跑進 30 分大關，如果 Gidey 最後幾圈不要放那麼多，或是最後 100m 維持住，也是有機會 30 分內。

史上第二位三面個人金牌、第二位五千一萬雙金女運動員

Hassan 拿下這面金牌後，繼祖國前輩 Fanny Blankers Koen 1948年後，第二位同屆獲得三面個人田徑項目獎牌的女性，也是繼衣索匹亞 Tirunesh Dibaba 2008年後，第二位獲得 5000m、10000m 雙金的女子選手。「一開始的配速對平常來說是慢跑，但今天我覺得像在衝刺，只能硬著頭皮跟下去，途中一直覺得自己很傻，幹麻報三項？」

賽後 Hassan 表示「後來我想到第一個一英里跑進 4 分內的 Roger Bannister 他在挑戰 4 分內時過中點暈倒，我就抱著不成功便成仁（do or die）的態度繼續跑下去！」Hassan 最後附註說本來都是開最後 300m，但這次真的太累，最後 100m 才開。

在奧運閉幕式 Hassan 接受了奧會的特別表揚（圖片來源：Twitter）

衣索匹亞裔分別代表三個國家 橫掃頒獎台

除了 Sifan Hassan 是童年時以難民身份移民荷蘭，代表巴林的 Kalkidan Gezagedne 也來自衣索匹亞，三十歲的她代表過衣索匹亞拿下世界室內錦標賽、世界 U20 的 1500m 都拿下銀牌，近年來轉籍巴林，2018 年拿下亞運 1500m、5000m 雙金；今年專攻萬米五月跑出 29:50.77 個人最佳。

前衣索匹亞國手 Gezagedne 代表巴林拿下銀牌（圖片來源：Twitter）

5000m、10000m 世界紀錄保持者 Letesenbet Gidey 的 6900m 的領跑對前八名不慢的成績貢獻很大！擅長平均配速的她，缺乏尾速對以奪金為目標的世界級舞台很不利。

賽後筋疲力竭的 Gidey （圖片來源：Twitter）

不過這場萬米也證明她的獨跑能力、耐熱度，未來除了還有機會再把世界紀錄推進，轉往半馬、馬拉松，推測是她不久將來的方向，且她已經是 15km 路跑世界紀錄 44:20 的保持者。

睪固酮過高被迫轉項 Niyonsaba 第五

賽後握拳高舉的 Niyonsaba（圖片來源：Twitter）

這次場上有位留著長長白辮子的選手，她是 2016 年奧運女子800m 銀牌得主，代表蒲隆地的 Francine Niyonsaba，因為世界田總的女性選手睪固酮標準規定，被迫轉往長距離發展，在多年的掙扎和努力之後，這次她以 30:41.93 寫下全國紀錄拿下第五！賽後 Niyonsaba 高舉雙手，並表示為自己感到驕傲「我的堅持是對任何阻撓的回應，感謝所有幫助過我的人，永不放棄！」

各國好手不敵高溫

高溫高濕讓大部分選手吃足了苦頭，除了少數狀況不錯的前八名選手有寫下個人最佳，大多數選手包括國家紀錄保持者、地區或國家冠軍大多跑出比個人最佳慢 1-2 分的成績。