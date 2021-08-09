奧運男子4x400 接力 美國隊一吐怨氣 2:55.70 笑納金牌
8/7 在女子 4 x 400 接力賽後，迎來男子 4 x 400 接力賽，美國在上一屆中獲得金牌，除了來守住衛冕外，因為在本屆奧運迎來 125 年來唯一首度沒有男子在個人跑步項上奪得金牌的尷尬窘境。這尷尬處境也讓他們勢在必得！
出賽名單
🇺🇸美國、🇵🇱波蘭、🇯🇲牙買加、🇧🇼波札那、🇧🇪比利時、🇳🇱荷蘭、🇮🇹義大利、🇹🇹千里達及多巴哥
美國第一棒派出的是 400m 好手 Michael Cherry 來當作首棒，在奧運 400 m 比賽中跑出了第 4 名的成績，而世界紀錄則是在 93 年所締造的 2:54.29，而大會紀錄則是 08 年北京奧運上所締造的 2:55.39，有沒有能夠來打破紀錄，也是讓眾人屏息以待。槍響起跑，來自波札那 Isaac Makwala 跑的相當不錯，千里達及多巴哥的 Deon Lendore 也保持著相當不錯的速度，來到交棒區，波扎那率先完成交棒，而第二道的荷蘭隊 Liemarvin Bonevacia 卻在交棒時重摔倒地。此時美國隊來到了第三名的位置。
圖/愛爾達體育台
美國隊第二棒 Michael Norman Jr. 在最後彎道先是超過了波札那、接著再超過了多巴哥，此時剛剛還位居倒數第二的荷蘭已經殺到第四名的位置，後方比利時、波蘭、牙買加奮力追趕。來到交棒區⋯⋯
圖/愛爾達體育台
來到交棒區相差不多，場面一度混亂，波蘭選手甚至差點與牙買加選手撞在一塊，而美國、波扎那率先完成交棒，而荷蘭殺上第三名的位置，而原本領先的多巴哥選手 Dwight St. Hillaire 卻越來越慢，似乎是有受傷的狀況發生，掉到了倒數第二名的位置。波蘭、比利時、牙買加跑在中後段互相拉鋸。
圖/愛爾達體育台
美國隊輪到最後一棒，今年 400m跨欄銀牌 Rai Benjamin ，波扎那、義大利也都完成了交棒！不過後方義大利卻發生一點狀況，導致差點又與牙買加隊的選手撞上。Rai Benjamin 在前面拉開了一段差距，而 2-7 名彼此差距可以說相當小！
圖/愛爾達體育台
通過最後彎道，已經底定美國奪金，而二、三之爭卻是白熱化！荷蘭 Ramsey Angela 在最後直道剩下不到 10m 時終於領先了波扎那，隨後兩隊同時壓線！
圖/愛爾達體育台
最終，美國隊就以 2:55.70 賽季最佳成績奪下金牌！而判定後，荷蘭以 2:57.18 擊敗了波札那奪得銀牌，並且寫下了荷蘭的國家紀錄，波扎那在最後以些微之差屈居銅牌，但也跑出了 2:57.27 的好成績，打破了非洲地區紀錄。這可以說是史上最緊繃的一戰，從第 2 名到第 7 名成績差距僅 1.67 秒，讓電視機前的觀眾無法呼吸。而美國在這場奪下金牌後，是與鉛球名將 Ryan Crouser 今年唯二男子田徑場上的金牌。也遭到許多美國名中的質疑，是否是因為美國奧運選拔賽的時間太晚導致選手的休息不夠，讓本屆男子田徑項目如此淒慘？
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