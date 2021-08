奧運女子馬拉松 Peres 對決 Kosgei 肯亞橫掃冠亞軍

「我們辦到了!」剛跑完奧運女子馬拉松的 Molly Seidel 帶著喜悅的眼淚,對著電視台視訊轉播跟美國的爸媽、親朋好友說道「我累趴了...幫我乾一杯吧!」(“We did it. I’m so tired. Please, drink a beer for me.”)

在美國與剛完賽的 Molly Seidel 視訊的父母、親朋好友(圖片來源:Youtube)

之前只跑過兩場馬拉松,個人最佳 2:25:13 的 Molly Seidel,一直到比賽最後 2k 戰局底定前,大概不多人會預測 Molly Seidel 可以拿下本屆奧運馬拉松銅牌,這位前咖啡店員、最速火雞女孩,成為奧運馬拉松史上最大黑馬之一!唯二跑贏 Seidel 的兩位肯亞選手都是享譽國際的神級選手,金牌 Peres Jepchirchir 是純女子(women's only)半馬世界紀錄保持者,馬拉松個人最佳 2:17:16;銀牌是現任馬拉松世界紀錄 2:14:04 保持者 Brigid Kosgei,跟這兩位神級人物站上奧運頒獎台,讓 Seidel 的故事更顯傳奇!

豔陽下溫水煮青蛙 看誰挺到最後

由於氣溫的考量,奧運馬拉松女子組賽前一天臨時調整早一小時起跑,早上六點在大通公園為鳴槍起跑!選手們繞行約20公里的大圈路線一圈,再繞約10公里的小圈路線兩圈。

起跑時約 24 度、濕度 87%,比賽初盤主集團以較保守的配速前進,前 10k 是緩上坡,0-5k/ 18:02、5-10k/ 36:16 約為 2:32:50 的配速,領先集團約有 40-50 人。

早早昇起的艷陽下鳴槍出發

約 10k 之後轉入緩下坡,配速稍微提升,日本前田穗南數度領跑並拉開 10-20m 差距,但對戰局影響不大,主集團沒有太大的動靜,大家都跑在一起,10-15k/ 17:31。

初盤的 40-50 人領先集團

各種降溫道具、方法通通出籠

15k之後進入緩上坡,配速維持強度增加,15-20k/ 17:41,20k時集團縮減到 20人,此時太陽已經高照,溫度上升到 28 度左右,不少選手使用冰塊、毛巾、換帽子等方式降溫,也有選手盡可能跑在陰影下,領先集團以 1:15:14 通過中間點。

半程時集團約 10 人領先集團

領先集團 25k 以 1:28:51 通過,20-25k/ 17:22,選手進入小圈 10k 路線,大概是 7k 緩上坡 2%、3k 下坡 3%,此時領先集團瘦身到 12 人包括肯亞三位選手、以色列的 Lonah Salpeter、美國 Molly Seidel、Sally Kipyego、日本 一山麻緒。30k 前,白俄羅斯 Mazuronak、衛冕冠軍肯亞 Ruth Chepngetich 調出集團,30k 以 1:46:03 通過,25-30k/ 17:12,此時美國 Molly Seidel 開始領跑加壓!

比賽後段積極的 Molly Seidel

35k 以 2:02:58 通過,30-35k/ 16:54 首度來到 17 分內,此時集團只剩下五人,除了奪牌選手,以色列 Lonah Salpeter 和巴林 Eunice Chumba 還在集團之中,此時氣溫來到 28 度,殘酷的獎牌決定戰開始。

首先掉出的是巴林 Eunice Chumba,接著肯亞純女子半馬世界紀錄保持者 Peres Jepchirchir 發動一波攻勢,只有馬拉松世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 跟上,以色列 Lonah Salpeter 本來落後約 5 秒 ,但在稍微加速後突然開始停下來用走的,Molly Seidel 站穩第三的位置!40k 時 Peres Jepchirchir、Brigid Kosgei 兩人以 2:19:59 通過、35-40k/ 17:01 ,Molly Seidel 約落後 6秒,自此到終點是 3% 緩上坡,Jepchirchir 再度攻擊、發動了拿下金牌關鍵攻勢!三人的差距拉開,順位底定!

Peres Jepchirchir 通過終點拿下金牌(圖片來源:Twitter)

最終Peres Jepchirchir 2:27:20、Brigid Kosgei 2:27:36、Molly Seidel 2:27:46 先後完賽獲得金、銀、銅牌,三人後半程都在 72 分左右,比前半成 75 分快上 2 分半以上,全體完賽選手也只有八位以前慢後快完賽。

選手們完賽時氣溫大約為 29 度、濕度 65%。

前 16 名成績(全部成績)

史上首度同胞隊友包辦女子馬拉松金銀牌

肯亞 Peres Jepchirchir、Brigid Kosgei 是首對同一國家隊友囊括奧運女子馬拉松金、銀牌!男子馬拉松則在 1896、1904、1912 年有過先例,其實這並不是有多大難度,但奧運馬拉松狀況難以掌控、世事難料,形成這很有趣的巧合。