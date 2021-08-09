奧運男子馬拉松 Kipchoge強勢連霸 大迫創日本最速成績

背靠背贏了第二次奧運馬拉松，已經足以將我的精神傳承給下一代了」 by Eluid Kipchoge（I think I have fulfilled the legacy by winning the Olympic marathon for the second time, back-to-back. I hope now to help inspire the next generation.）

Eluid Kipchoge 賽後簡短的一句話，道盡二十多年的選手生涯已經沒有遺憾，是時候進入下個人生階段，這位不只能影響下一代的偉大跑者，早就足以影響不同領域的世世代代！「我一直以來都只朝著目標，一心無二的跑著！」另一邊，影響亞裔世界跑者腎深的大迫傑向記者表示「未來，我還是會用競技以外的方式，繼續為日本田徑界出一份心力。」本屆奧運馬拉松拿下金牌的 Kipchoge 和第六名的大迫傑賽後不約而同表示，接下來要轉換角色幫助下一個世代，最後一次登上最高殿堂都以完美的表現，將生涯劃下完美且令人玩味的句點。

上下起伏 高溫 高濕 高強度 真強者決定戰

不同於前一天舉行的女子組，男子馬拉松不更改時間維持在早上 7 點起跑，氣溫 25 度、濕度 89%、多雲。

起跑後領先集團以 15:17 通過 5k，差不多是2:08:49 配速，以天氣條件來說，對絕大多數參賽者差不多是極限強度，但仍有 52 人跟上！10k 以 30:53 通過（15:36）大集團仍有 47 人，其實這前 10k 緩上坡，已經讓大部分的人體力消耗一大半了。

比賽初盤 Kipchoge 輕鬆得跟巴西碰拳（圖片來源：Twitter）

過 10k 轉入下坡，15k 46:03 通過集團還有 43人，這 5k 分段是 15:10，看似順理成章的下坡加速其實是另一大陷阱，接下來三個 5k 分段為 15:14（緩上）、15:37（緩上）、15:07（緩下），集團從 40 人到 30k 時已經只剩下 10 人！包括 Eluid Kipchoge、Lawence Cherono、Amos Kipruto 肯亞三名選手，比利時 Bashir Abdi 和荷蘭 Abdi Nageeye 兩位索馬利亞裔訓練夥伴，上屆銅牌美國 Galen Rupp 和日本大迫傑，兩位摩洛哥裔好手，Mo Elaaraby 代表摩洛哥，Ayad Lamdassem 代表西班牙，坦桑尼亞 Alphonce Simbu。

30k 比賽正式展開，Eluid Kipchoge 先對後方 Rupp 比了個看似示意不要踩他腳的動作，隨後加速出去，幾秒內便領先所有人 10m 並持續拉開，完全沒人跟上，接下來這 5k 他只花了 14:28，前 3k 還是 3% 的上坡！

30k 左右 Kipchoge 加速單飛（圖片來源：Twitter）

35k Kipchoge 以 1:46:59 通過，已經領先第二名 27 秒，Kipchoge 再度展現世人熟悉的順暢跑姿和看似帶著微笑的表情，以 3:00/k 完成最後最虐還緩上坡的 7k，最後他以 1:20 的大幅度領先、2:08:38 通過終點，是繼 Abebe Bikila（1960、1964）、Waldemar Cierpinski（1976、1980） 之後第三人達成奧運馬拉松二連霸！

Kipchoge 通過終點二連霸（圖片來源：Twitter）

本來在 30k 的領先集團經過一番拉扯，分裂成兩個小集團，落後的小集團不久之後瓦解；一個三人集團在最後 200m 掀起激烈的銀、銅牌之爭！終點前暫居第二的 Abdi Nageeye 甚至回頭鼓勵訓練夥伴 Bashir Abdi 跟上！最終兩位索馬利亞裔同鄉都拿下了獎牌，肯亞 Lawence Cherono 以些微之差與獎牌擦身而過！三人分別以 2:09:58、2:10:00、2:10:02 完賽。

最後衝刺時 Nageeye 回頭鼓勵訓練夥伴 Abdi（圖片來源：Twitter）

第六完賽的大迫傑，一度與領先集團差距縮短到 17 秒，最終以 2:10:41 超越 宗猛 在 1984 年洛杉磯奧運的 2:10:55，成為日本選手在奧運馬拉松的最快紀錄！上一屆銅牌美國 Galen Rupp 以 2:11:41 第八完賽。

前 24 名成績（官方成績）

Kipchoge = GOAT 還有什麼未解鎖的成就？

自 2013 年轉戰馬拉松，生涯 15 場全馬獲得 13 次勝利，包括兩面奧運金牌、一次世界紀錄、三次場地紀錄，在第二次破二計畫成功跑出 1:59:40，近代馬拉松一百三十餘年的歷史上，各世代都有偉大的選手，但是沒有一個能跟 Eluid Kipchoge 成就的質量相提並論！雖然如文章開頭 Kipchoge 所言，已經滿足自己在馬拉松所做的一切，但他還沒跑過技巧性的紐約、波士頓馬拉松，東京馬拉松他也還沒跑過，以跑迷的角度來看，如果 Kipchoge 有興趣，他解鎖這三場經典賽事勢必會是個精彩的過程！

雙 Abdi 包辦銀銅 索馬利亞人別具意義的一仗

銀牌、銅牌 Bashir Abdi 和 Abdi Nageeye 為訓練夥伴（圖片來源：Twitter）

比利時的 Bashir Abdi 和荷蘭的 Abdi Nageeye，兩位都是來自索馬利亞的移民，同時也跟同鄉英國傳奇 Mo Farah 拜師於Gary Lough（前女子世界紀錄保持者 Paula Radcliffe 的丈夫），長期一起在英國、衣索匹亞一起訓練，這次比賽中互相扶持一起站上頒獎台，別具意義！Bashir Abdi 和荷蘭的 Abdi Nageeye 都32 歲，從地區級田徑選手轉戰路跑，經過四、六年的奮鬥，馬拉松從 2:10-11 左右進步到 2:04-06，雖然在大型城市馬拉松仍然沒有機會站上頒獎台，但在這次變數很大的奧運，發揮了他們強大的適應力和經驗，贏得了畢生的榮耀！

職業選手生涯完美的句點 大迫傑邁向人生下一階段

大迫傑賽後和 Galen Rupp 握手致意（圖片來源：Twitter）

大迫傑賽前就在社群媒體表明奧運為他職業生涯的最後一戰，自國中接觸田徑以來，在各個階段皆是日本最頂尖的選手，保持日本 3000m、5000m 紀錄，也保持過馬拉松日本紀錄，首開日本選手飄洋過海長期訓練，在美國探索突破現狀的新方式，影響亞洲地區田徑、路跑界很深。

以下是 臺灣長跑競技網 JY 編譯大迫傑與日本媒體的訪談

記者：這是你競技生涯最後的一場比賽。

大迫：是的，我一直以來都只朝著目標，一心無二的跑著，(這已成為我的一部份，)競技以外，我也希望能這樣一直向前邁進。

記者：不被傳統觀念束縛，不斷開拓自我的可能性，回顧這田徑生涯，不知道您有甚麼感想？（經過約 20 秒的沉默，大迫用毛巾擦汗和眼淚，接下來的內容因為哽咽地關係，很多斷斷續續...）

大迫：將自己所學傳承給下一個世代。未來，我還是會用競技以外的方式，繼續為日本田徑界出一份心力。我會努力，繼續向前邁進。

記者：不只是表面的結果，我相信大迫選手至今為止的努力，以及默默耕耘出的成就，許多人都有看在眼裡。

大迫：拜託別再催淚了。（大迫邊笑邊哭的向記者求饒）

大迫：只要新世代的選手們繼續努力，我相信日本選手絕對可以從這第六名為起點，挑戰前三名的位置。下屆奧運，我相信後輩選手們一定可以的。

記者：請讓我再問最後一個問題。今天，回顧過去幾十年的努力，你對你的田徑人生有甚麼想法？

大迫：我覺得我自己的田徑人生和今日的表現是滿分 100 分！我已經盡力了。

大迫：雖然現在情況特殊（指 COVID-19），還是有許多人守在電視機前為我加油，這一直都是支持這我的最大力量，謝謝大家。

從青澀娃娃臉到奶爸美國隊長 Galen Rupp 寶刀未老

自 2008 年 22 歲剛大學畢業首度參加奧運，美國 Galen Rupp 生涯擁有奧運銀牌、銅牌各一面，自從上一屆奧運以來，他歷經了很多風風雨雨大起大落，獲得芝加哥馬拉松冠軍、波士頓馬拉松亞軍，受大傷開刀，合作多年的教練 Alberto Salazar 被禁教，重新開始並贏得奧運選拔，以四個孩子奶爸的身份第四度踏上奧運殿堂，2:11:41 第八名是一個值得敬佩的成績！他賽後仍未有任何發言，不過奧運前一個多月宣布參加十月底芝加哥馬拉松，只跟奧運相隔兩個月多，比他以往的週期準備短很多，也許是他也邁入下一個競技生涯階段的開始。