跑步小品／因為跑步 更喜歡自己！

2020東京奧延後一年多克服萬難如期舉辦完畢，透過參賽運動員在訓練和比賽過程中那份不斷進取、永不滿足的精神，將奧運格言：更快(Faster)、更高（Higher)、更強（Stronger)之具體精神，傳達到全世界各個角落，更帶給大家最特別的禮物：希望（Hope)，成功說明人類齊心對抗這波疫情的絕佳鬥志。賽事過程中台灣參賽選手們，突破紀錄的精彩表現，展現絕佳的運動員風度及精神，也讓世界重新認識了台灣，一方面重新凝聚臺灣人的向心力，同時更為“體力即國力”做更完美詮釋！本次奧運中華隊總獎牌數也刷新歷屆紀錄，企盼台灣選手能在國際賽事屢創佳績，我們一般民眾則體認運動的重要性，並應養成固定運動的生活習慣。

記得日前在網路上“因緣際會”下，看到一本關於“肌耐力訓練”的書籍，書籍名稱：珍珍教練的40+50+60+（增肌慢老/重訓課），書籍作者：珍珍教練（施怡如）。

看完以後覺得收穫相當豐碩，書籍中透過教練與學員互動實例，解說內容豐富、圖文並茂，一步一步將“肌力訓練”原則，詳細說明並且透過圖例示範，一方面讓我更進一步了解它的重要性，其中提到作者甚至發揮所學：從企業的經營管理，跨足到身體的健康管理。這提醒我也要利用時間將，以前30歲時在假日“斜槓”進修“企業管理”課程知識，同時半工半讀完成專科學業、擔任三年班代表的學習態度，應用在日後自己的健康管理上，應用科學與數據化的研習，讓運動學習更有效率，同時也吸收新的“肌力訓練”知識。

作者在書籍上提醒讀者們注意，原來肌力不是理所當然的存在，它會衰退、會無意間慢慢的弱化，唯有透過適時的訓練，才能夠留下它，延遲身體機能退化，保持自己“好好生活”的能力。其帶給我們的好處，其中之一是建立自信，“健身就是健心”作者相信，在透過訓練建立自我身體能力的同時，大家也能建立出自我信心，從身體力量進步、體態輕盈的變化或單純為自己長久維持這個習慣上找到成就感。作者也同時在學員身上，不斷的見證這些美好故事，而這是一場（只要努力，就可以進步）的美好過程。

作者更衷心希望大家都能因為“訓練”，而更喜歡自己。另一方面則糾正了我對“肌力訓練”的偏見，作者強調“肌力訓練”並不是唯一，對身體健康有益的運動，完整版應包含三個面項：肌力、心肺適能、柔軟伸展。一切從“零”開始，循序漸進、熟悉各項課目、逐步增加負荷，搭配適當的課表規劃，避免受傷並穩定持續下去，訓練科目做對並且做好後，才能夠發揮訓練的作用及效果，並期盼讀者們與運動，就像是朋友關係一樣！

上班族生活忙碌、朝8晚5，甚至加班熬夜工作壓力大，透過適當的運動紓解壓力，並且維持適當的體適能，確實是刻不容緩的課題。但運動種類相當多元，選擇適合自己且能配合生活作息，才能夠逐步的融入生活習慣當中。在經過“SWTO”（優勢+機會：劣勢+威脅）分析、擬訂個人“藍海策略”（消除+降低、提高+創造）後，那麼“跑步”運動對我來說確實是最好的選項，其可維持生理機能、增加肌肉活動柔軟度、促進新陳代謝。

跑步馬場上流傳一段話：一個人跑得快、一群人跑得遠！這時回想到這段時間，跟這同事、跑友們，一起去參加路跑活動的點點滴滴，過程中同樣是需要找到進步動力、設定可達成的目標、產生堅持到底的專注力、接受適時的達標獎勵。這當中我25歲時在同事鼓勵之下，才報名我的第一場路跑，一起去參加歷史悠久的“舒跑杯”，記得當時從台中孔廟拱門集合出發，沿途跑經過台中市市區，沿途路過幾個交通要道，然後再回到台體大體育場。當天出發時主辦單位拍攝的照片，還刊登在下一屆的宣傳海報上，也正好為自己留下紀念感覺蠻特別。

往後有空也會不定期相約，參加中部地區的路跑活動，記得有一次是到雲林縣，參加社教館舉辦的路跑活動，當時在虎尾高中田徑隊的刺激下，跑出當時個人最佳成績。

至此我也漸漸的養成定期運動的習慣，會利用下班後到體育場跑“甜甜圈”。到了2003年時則趁著，跟上班公司福利委員會，搭配“中華汽車公司”所舉辦路跑活動，同事一行人浩浩蕩蕩，人數湊齊2部遊覽車，一起去曾文水庫跑步，順便到南部知名景點旅遊。為了把握住難得的機會，參加活動前幾天還特別，依照自己的工作下班時間，在體育場周邊的山路，完成固定的練跑，如期達成上凸台的目標 。

後續則在參加半馬或者是全馬路跑前，平常利用下班後及例假日空檔，除了間歇、配速跑及長距離慢跑(LSD)之外，還為了維持跑步經濟性、減少運動傷害，過程中搭配相關的“肌耐力訓練”讓腿部結實、心肺耐力增強、跑步姿勢正確，這對我們“市民跑者”而言就變得非常重要，所以一定抽空會加強肌力訓練。記得2014年一方面幫助同事完成初半馬，同時自己也破了當時半馬最佳紀錄（PB)，在平日大家相互激勵下，活動當天獲得一舉兩得的效果。

到了2018年時則跟隨著，以前假日進修二專學歷時的班代們，一起去參加鹿港馬拉松，共同努力奔向終點、完成跑步健身的目的，事後則享用鹿港鎮當地知名的包子，體驗到當地獨特人文景觀。

事到如今已經邁入51歲大關，在面對肌力逐步流失狀況時，“肌力訓練”這個課題更是刻不容緩，更要適當的融入日常運動習慣之中。

2021年受疫情影響，許多活動陸續延期甚至取消，還好在3月份時還可以參加，在台中市舉辦的公益路跑活動，當時跟隨著（I運動)運動群組的跑友們，一同參加、共襄盛舉、贊助公益。當天大家都透過跑步，達到跑步健身、紓解壓力的目標，我則另外挑戰凸台成功共創三贏。

目前保持身體健康、配合防疫最重要，適當的運動增強抵抗力，外出記得配戴口罩，保護自己、保護別人，符合條件、健康狀況許可的人趕緊去打COVID-19疫苗，期待這波疫情即早獲得控制並結束，能夠恢復到以前正常的生活！最後引用書籍作者的一句話：（隧道的盡頭有光，讓我們一起穿越），勉勵自己朝向設定的目標（持續挑戰路跑比賽、年齡分組績優上凸台）堅持下去，加油吧！