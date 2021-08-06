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奧運男子110m 跨欄 Parchment 助牙買加二連霸

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

8/5 上午迎來男子 110m 跨欄！雖然，陳奎儒最終沒能闖入決賽，但本場比賽仍有美國好手 Grant Holloway ，可以來期待他是否能夠打破世界紀錄。而今天早上奧運主會場的溫度在 10 點來到了 30 度，可以說相當炎熱。

圖/ 東京奧運熱傷害預防官網

本次進入決賽的並未有上一屆的獎牌得主，其中僅來自法國 MARTINOT-LAGARDE Pascal 曾在 2016 里約奧運奪得第 4 名及美國 ALLEN Devon 則是當時的第 5 名，想必這兩位選手一定會抓住這次機會來嘗試奪牌。

選手名單、PB / 預賽成績 一覽

圖/ 奧運官方網站截圖

而當中最受矚目的必定是在美國選拔賽上跑出 12 秒 81 的  Grant Holloway，也是在本場比賽中唯三有跑進 12 秒的選手，在前面 400m 跨欄寫下世界紀錄後，讓人非常期待 Holloway 能否在這一戰中來打破美國好手 Aries Merritt 所創下的 12 秒 80 世界紀錄，又或著能刷新 劉翔 所保持 12 秒 91 的奧運紀錄。不過，一切都要等比賽結束後，畢竟本屆奧運中太多的不可思議。

延伸閱讀：【國際田徑】 Grant Holloway 110m跨欄飆出史上第二快 離世界紀錄僅差 0.01 秒

鳴槍起跑

圖/愛爾達體育台

鳴槍起跑後，Holloway 快速殺出，可以看到他的速度相當不錯！緊隨其後是英國選手 POZZI Andrew ，及牙買加 LEVY Ronald 、PARCHMENT Hansle 以及美國的 ALLEN Devon 。來到中段，Holloway 依然相當快速，領先群雄，但牙買加選手仍在後面追趕。

圖/愛爾達體育台

然而，戰局此時發生了微妙的變化，原本領先的 Holloway 速度開始慢了下來，在跨過最後一個欄架後，前面領先的優勢已經消失，牙買加 PARCHMENT Hansle 咬了上來，就在最後的直線道加速，PARCHMENT 趕超了 Holloway！

圖/愛爾達體育台

最終，PARCHMENT Hansle 就以 13 秒 04 賽季最佳抱走了金牌，而 Holloway 在後段加速表現不佳以 13 秒 09 屈居銀牌，同樣來自牙買加的 LEVY Ronald 則以 13 秒 10 順利收下銅牌。

圖/愛爾達體育台

美國的 ALLEN Devon 稍微可惜，在後段中踢到欄架導致速度有點掉了下來，在最後沒能夠成功超越 LEVY Ronald ，僅拿下第四名。2012 年曾奪下銅牌的 PARCHMENT Hansle 時隔 9 年，再一次奪得奧運獎牌，這一次是一面金牌！可以說是相當不容易，憑藉良好的速度及中段維持，在最後硬是殺出！也讓牙買加選手在這個項目上再次連霸。

圖/愛爾達體育台

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