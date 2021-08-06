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奧運男子400公尺 賈德納新科奧運、世錦賽稱霸者

運動筆記 / Bigfish

2016 年里約奧運男子 400m 南非 Wayde van Niekerk 以 43.03 破世界紀錄奪金，五年來他歷經波折，本屆奧運尚未恢復巔峰狀態，止於準決賽，本屆決賽仍有歷屆世錦賽冠軍、奧運獎牌得主擠進，其中 2012 年倫敦奧運金牌、2016 年里約奧運銀牌 Kirani James 三度叩關奧運決賽。

鳴槍出發後第七道美國 Michael Norman 前半段非常積極，進入第一個直道就超越第八道牙買加的 Christopher TaylorKirani James 進入第一個直道也明顯加速！

Steven Gardiner 超越前半圈很快的 Michael Norman 取得領先（圖片來源：The Straits Times

過 200m 後巴哈馬 Steven Gardiner 逐漸浮上，Michael Norman 逐漸失速，Steven GardinerKirani James 並列領先進入最後直道；然後 Kirani James 逐漸失速被急起直追的哥倫比亞 Anthony Zambrano 超越，美國 Michael CherryMichael Norman 最後階段再度稍稍浮上，但再也來不及把排名提升。

Steven Gardiner 通過終點拿下金牌（圖片來源：The Washington Post

最終Steven Gardiner 通過終點以 43.85 秒奪金，繼 2019 年世錦賽金牌，這面奧運金牌讓他囊括了最崇高的兩座田徑榮耀！也是繼同胞 Shaunae Miller 在 2016 里約奧運後再為巴哈馬拿下這個距離的金牌。

Anthony Zambrano、Kirani James 分別獲得銀牌、銅牌（圖片來源：Twitter

銀牌由後來居上的 Anthony Zambrano 獲得，成績44.08 秒，他在 2019 年世錦賽也是銀牌，最近一屆的世錦賽、奧運金銀牌都是同兩人獲得！Kirani James 在終點前保住銅牌的位置，成績 44.19 秒，自 2009 年贏得世界青少年 200m、400m 雙今後，征戰國際舞台十二年，擁有奧運金、銀、銅牌各一枚！

Michael Norman（左）Michael Cherry（右）獲得第四和第五名（圖片來源：Twitter

美國 Michael Cherry 最後階段發揮強大尾速，創下個人最佳 44.21，但不足以奪牌，Michael Norman 開高走低，表現也不如預期，本屆美國短跑金牌掛零。

世錦賽 里約奧運 田徑

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